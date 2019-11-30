很“赛博朋克”！特斯拉电动皮卡Cybertruck车内视角视频曝光

IT之家11月30日消息 特斯拉早前正式发布新款纯电皮卡Cybertruck，这款车因其特立独行的外观设计而备受关注。不过除了外观设计外这辆车的内饰设计也让人十分期待。今日知名汽车媒体Car01便放出了特斯拉Cybertruck的内饰展示视频，一起来看一下。

从视频来看，特斯拉Cybertruck的内饰设计依旧很“赛博朋克”。整车的内饰十分简约同时也充满了线条感，内饰风格很好地契合了车辆的外观设计理念。中控区仅保留一块超大的液晶显示屏，腿部空间十分宽大，同时方向盘设计呈“H”型，造型非常的科幻，相信Cybertruck的车主可能需要一段时间来适应一下这个设计，车顶由整块玻璃构成。

参数方面，Cybertruck车长231.7英寸（5.88米），车宽79.8英寸（2.03米），车高75.8英寸（1.93米），配备6个座椅。

性能方面，Cybertruck百公里加速2.9秒，支持250kW充电。提供单电机后轮驱动版、双电机全轮驱动版和三电机全轮驱动版三种版本，拥有三种不同的电池续航里程，即250英里（400公里）、300英里（480公里）、500英里（800公里）。

价格方面，三款可选车型版本在美国市场的定价分别为3.99万美元，约合人民币28万元；4.99万美元，约合人民币35万元；6.99万美元，约合人民币49万元。

此外，单电机后轮驱动版从0加速到60英里（96.56公里）所需时间小于6.5秒，双电机全轮驱动版小于4.5秒，三电机全轮驱动版小于2.9秒。