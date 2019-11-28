谷歌Play商店下架正版LibreTorrent应用，因其跟盗版应用太像

IT之家11月28日消息 近日开源BT客户端LibreTorrent被谷歌从Play商店中删除，谷歌称该应用是Play商店中其他应用的低质量山寨品。而实际上，LibreTorrent才是原版正品应用，其它应用才是“垃圾（Spam）”克隆应用。

在10月份该应用被删除后，LibreTorrent开发人员Yaroslav Pronin与Google联系以解决该问题，但谷歌则回复称：“我们审查了您的申诉请求，发现您的App仍违反了Google Play的反垃圾政策，Play商店不允许此类重复或低品质的App上架。”

Play商店中有很多“完美的”开源应用程序克隆产品，因为很容易将公共代码重新打包成自己的代码，但大多数克隆产品都添加了广告。Pronin甚至在过去曾举报过许多此类克隆应用，并使得其中一些被删除。但是，仿冒品不断出现，这可能是Google错误地将正版应用从商店中除名的部分原因。

在谷歌后续回应中，Pronin被告知他将不得不重新提交他的应用程序，并且需要一个新名称，这对开发人员的打击将是巨大的，因为这会重置所有相关的统计信息和评论，也会使得此前建立起来的品牌价值荡然无存，而且不明真相的用户很可能会选择那些山寨应用。这对开发人员而言也明显是不公平的，尤其是考虑到整个问题都是谷歌的错误造成的。