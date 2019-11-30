水滴筹回应“线下团队扫楼筹款”：已成立紧急工作小组开展排查

IT之家11月30日消息 今日下午，针对“线下筹款顾问”的相关报道，水滴筹作出回应称，针对日前媒体报道线下筹款顾问引发的公众讨论，水滴筹高度重视，已第一时间成立紧急工作小组，在全国范围内尤其是宁波、郑州、成都等地，开展相关情况排查。

水滴筹表示，视频报道中提到的部分地区个别线下人员的违规现象，严重违反了水滴公司价值观、准则及相关规定，调查清楚后将给以严惩。

今日，据梨视频报道称，互联网筹款平台“水滴筹”在超过40个城市的医院派驻地推人员，他们常自称“志愿者”，逐个病房引导患者发起筹款。地推员们对募捐金额填写随意，对求助者财产状况不加审核甚至有所隐瞒，对捐款用途缺乏监督。

以下为《水滴筹关于“线下筹款顾问”相关报道的说明》全文：

针对日前媒体报道线下筹款顾问引发的公众讨论，水滴筹高度重视，已第一时间由水滴筹总经理牵头，线下各区域筹款顾问负责人以及其他相关负责人成立紧急工作小组，在全国范围内尤其是宁波、郑州、成都等地，开展相关情况排查。

视频报道中提到的部分地区个别线下人员的违规现象，严重违反了水滴公司价值观、准则及相关规定，调查清楚后我们将给以严惩。同时自即刻起，线下服务团队全面暂停服务，整顿彻查类似违规行为，组织重新回炉学习，再次加强平台纪律培训和提升服务规范，培训通过后方可重新提供服务。

对于报道中部分片面现象可能引发的误解，特说明如下：

1、水滴筹组建线下服务团队的起因，是发现一些年纪偏大、互联网使用水平较低的患者，在陷入没钱治病的困境时，还不知道可以通过水滴筹自救。水滴筹不希望任何一名有需要的大病患者错失自救机会，因此组建了线下服务团队为他们提供相应的筹款支持服务，比如患者关怀、平台协议讲解、医疗服务支持、与医护核实等。同时，对那些协助发起了不符合筹款条件的项目的线下服务人员，平台有严格的惩戒措施。

2、线下服务团队在申请发起前的服务仅仅是层层审核机制中的一环。限于目前个人家庭资产情况普遍缺乏合法有效的权威核实途径，平台采取覆盖筹款发起、传播、提现等环节的全流程动态审核，借助社交网络传播验证、第三方数据验证、大数据、舆情监控等技术和手段对筹款项目进行层层验证。

3、关于报道中提到的财产信息审核、目标金额设置、款项使用监督等问题，水滴筹皆建立了相应的审核机制，确保财产等信息的充分公示并联合第三方机构验证，同时持续跟进款项的使用情况。

求助者财产等信息审核方面，发起人会对包括求助者财产状况在内的所有求助信息全面公示，患者社交网络中的熟人会参与证实、举报、评论，而平台会针对其反馈的信息进行进一步的核实，比如由患者所在地的村（居）委会、车管所、房管局等机构提供相关证明,与患者的就诊医院进行电话或实地核实等。

目标金额及款项用途方面，对于目标金额超过一定额度的筹款，平台会强制要求发起人提交预期医疗花费的权威证明，对于无法提供的，限制其发起目标金额过高的筹款。重大疾病的医疗花费常常会由于病情改变、治疗方式调整等原因动态变化，平台会持续监控筹款进展，并正在积极尝试打款到医院或分批打款等方式，确保款项用途。同时，平台在打款后也会持续要求发起人更新患者治疗进展和钱款用途，面向赠与人的举报通道仍保持开通。近期，某失信筹款人挪用款项，被水滴筹起诉退还了全部筹款，便是通过平台的持续跟进机制发现并处理的。

水滴筹成立三年多以来，始终秉持开放的态度，水滴筹的监督举报邮箱是：[email protected]。欢迎全社会共同监督，以帮助平台不断优化改进，促进行业更加有序发展。

再次衷心感谢社会各界的监督指正！水滴筹希望和全社会一起努力，尽快建立起互信互助的个人大病求助环境，帮助更多困境中的大病家庭走出困境、看到希望。

北京水滴互保科技有限公司

2019年11月30日