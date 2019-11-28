特斯拉上海超级工厂电池供应商成谜：松下否认供货

11月28日消息，据国外媒体报道，当地时间周三，松下否认了与特斯拉合作在“3号超级工厂”（Gigafactory 3）投产电池的计划。

据悉，松下不仅为特斯拉的Model S和Model X供应电池，还与特斯拉合作在内华达州的“1号超级工厂”（Gigafactory 1）生产Model 3所需的电池。

此前，有传言称，松下将与特斯拉合作在中国生产电池，但松下社长津贺一宏对此进行了否认。他表示，目前并没有为特斯拉中国业务在中国新建电池工厂的计划。

在今年4月，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）曾表露出对合作伙伴松下的不满。他表示，松下在特斯拉内华达州电池厂的电池生产线一直在约束着Model 3的产量。

自特斯拉成立以来，除了在短暂的特斯拉Roadster 3.0电池更换计划中被排除在外，松下一直是特斯拉唯一的电池供应商，但现在情况正在迅速发生改变，松下可能不再是特斯拉唯一的电池供应商了。

外媒称，特斯拉即将与中国的几家电池制造商就向“3号超级工厂”供货事宜达成协议，但预计该公司最终将生产自己的电池。

今年8月，知情人士透露，特斯拉已与全球第二大锂离子电池制造商LG化学达成了电池供应协议，这些电池最初将用于上海超级工厂生产的Model 3，之后将用于Model Y。

本月初，知情人士透露，特斯拉已与宁德时代（CATL）达成一项初步协议。最早从明年开始，宁德时代将成为中国制造的特斯拉电动汽车的电池供应商。外媒称，这两家公司预计将在2020年年中之前签署该电池供应协议。

最近，特斯拉几乎证实，它将生产自己的电池。今年5月，特斯拉宣布完成对电池制造商Maxwell的收购。外界猜测，此次收购很可能与Maxwell的新锂离子电极技术有关。后来，特斯拉还收购了一家专门为电池制造商制造设备的工程公司。