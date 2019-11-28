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特斯拉要求供应商加快零部件交付速度，Model Y或提前半年量产

2019/11/28 17:39:17来源：TechWeb作者：小狐狸责编：嗜橙评论：

11月28日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉要求其供应商加快Model Y零部件的交付速度，这可能使Model Y提前半年量产。

今年3月，特斯拉推出了Model Y。Model Y是一款跨界运动型多用途汽车，最多可搭载7名乘客，续航里程最高为300英里（约482公里），有标准版、后轮驱动长续航版、双电机全轮驱动板长续航版和双电机全轮驱动性能版4个版本。

特斯拉原计划在2020年秋季投产Model Y，后来该公司又把Model Y的投产时间从2020年秋季提前至2020年夏季。

最近，有报道称，特斯拉可能会比预期更早开始投产Model Y。因为有几家特斯拉供应商声称，特斯拉已要求它们提前6个月开始量产Model Y所需的零部件。也就是说，该公司的供应商最早将在2019年第四季度生产Model Y的零部件。

而且，媒体报道称，特斯拉陆续发布通知，要求供应商提前准备Model Y量产，比原计划提前了6个月左右。

外媒预计首批量产的Model Y将于2020年2月至3月在弗里蒙特工厂下线，而特斯拉将在接下来的几个月里，将产量提高至每周1000辆左右。

此外，特斯拉Semi半挂卡车项目也要求加速零部件的交付速度，但尚未确定具体时间。上个月，该公司曾表示，Semi半挂卡车将在2020年“投入有限量产”。

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关键词：特斯拉Model Y

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