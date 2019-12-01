全是套路：英国消费者协会研究发现黑五折扣只有5%是真实的

IT之家12月1日消息 2019年11月29日是美国传统的“黑色星期五”购物狂欢节，每年“黑五”各家厂商都会以最大的优惠力度展开促销。不过有专业的研究机构调查后发现，在黑五期间商家所放出的折扣只有5%是真实的。

英国消费者协会研究了去年黑色星期五前后六个月的83种产品，只有4种比一年中其他时候便宜，只有5%的折扣是真实的。同时每20个黑五交易中心只有1个是真实的，也就是说一年一度的购物活动“都是炒作”。负责人表示，黑色星期五的交易并不像看起来那样好，消费者不应冲动消费或因无法购买而恐慌。

以三星Soundbar为例，去年黑五时三星Soundbar的成交价为299英镑，在之后的一个月时间里这个价格又下降了49英镑。而德龙咖啡机在黑五的报价是399英镑，但在随后的6个月时间中至少有35次折扣，最终价格停留在368英镑。

根据Adobe的数据，今年的黑色星期五以74亿美元的销售额不仅成为黑色星期五有史以来销售额最高的一天，还仅次于去年“网购星期一（Cyber Monday）”的79亿美元，成为有史以来在线收入第二高的一天。消费者的平均订单价值为168美元，同比增长近6%，也创下了黑色星期五的新纪录。而感恩节当天网上购物总额已达42亿美元，较去年增长14.5%，创历史新高。