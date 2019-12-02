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“华登区块狗”App疑似涉嫌诈骗，南宁2000多人被卷走巨款

2019/12/2 10:53:37来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月2日消息 据南国早报报道，近日一款名为“华登区块狗”的App疑似涉嫌诈骗，数千人被骗巨额钱款。

据报道，这是一款号称“高投资高收益的区块链游戏App”，自称公司总部在香港。玩家首先要在平台购买微分，然后预约领养对应时刻的虚拟宠物狗，就可获得高收益。如，宠物“卓登”价值901元至2500元，领养5天，可获得12.5%收益；宠物“普登”价值100元至300元，领养7天，可获得高达21%的收益。

8月2日下午5时，该平台突然宣称，因为公司总部所在的香港发生暴乱，客服无法正常工作，总部需要搬迁至马来西亚，8月16日重新开放。8月16日，该平台重新开放后，不断地改变游戏规则和更改名称，对玩家更加不利。9月20日，该平台突然发布公告：平台升级停服，将在15至20个工作日再次上线。然而，该平台根本没有再次上线。最后，连App也无法正常登录了。

据悉，只要推荐别人玩游戏，推荐人可以获得相应的推荐收益。因此，很多玩家都卖力地推荐身边的人下载该App。

据估算，南宁有2000多名玩家被骗，每人损失数千元至十几万元不等的本金。多名受害者已陆续到其居住地所在的南宁市公安局仙葫派出所报案。目前，警方仍在进一步调查中。

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关键词：诈骗

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