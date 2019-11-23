包治百病？双创补贴资格被取消，“喝风辟谷”公司已暂停营业

11月22日深夜， 西安曲江文化产业发展中心通过官方微信公众号发布消息称：西安“喝风辟谷”公司背曝因经营内容及资质受到质疑和投诉，目前已暂停营业，取消其第二季度双创补贴申领资格。

《通告》显示申领曲江新区第二季度“双创券”补贴的企业共69家、服务机构共4家，通过公示的申领企业68家、服务机构4家。

其中，未通过公示企业为西安喝风辟谷国学文化传播有限责任公司，在公示期间，该公司的经营内容和经营资质受到质疑和投诉，目前已暂停营业，故取消其第二季度申领资格。目前曲江新区第二季度“双创券”申领补贴名单公示期已结束。

此前，西安喝风辟谷国学文化传播有限责任公司（简称“喝风辟谷”公司）就“公司进入双创补贴名单一事”备受热议。

据“喝风辟谷”公司的微信公众号发布的上千篇文章来看，其善用明星做标题，内容宣传“辟谷”的种种治病功效，治愈疾病的范围涵盖“癌症、再生障碍性贫血、鼻炎、下肢瘫痪、糖尿病、不孕不育”等等。

据公开报道显示，这些文章都注明了文章作者姓名，“本公司对其住址、电话、身份证号码等资料已备案。本公司对以下内容真实承担法律责任”“喝风辟谷”宣称。

与此同时，“喝风辟谷”公司通过开设“辟谷培训班”，对外宣称大量学员因“辟谷，向培训员收取高额费用。据其内部工作人员透露，首先是四天的免费的辟谷培训班，此后可以以25800元参加导师班做深入了解，掌握更多的知识。

其公布的三十个省（直辖市）中，导师人数达450多名，并附有相关联系方式。

11月16日，西安曲江文化产业发展中心在官方公众号文化曲江官方发布消息称，曲江新区发放“双创券”，鼓励创新企业，通过审核的有69家企业和4家服务机构，其中对外宣称“喝风辟谷能治病”的“辟谷文化”作为授奖企业位列其中。

这引发网友质疑，这样一家“不靠谱”的公司，也能申请到曲江新区管委会的“双创”补贴资金？

为此，西安曲江新区管委于21日下午对此事展开进一步调查，目前西安市市场监督管理局曲江工商分局已对该公司涉嫌违法违规经营行为进行立案调查。

次日据上游记者了解，其微信公众号“喝风免费辟谷”被停，平台消息称：“由用户投诉经平台审核，涉嫌发布不实信息，账号已被停止使用”；同时其论坛也无法登陆。

据悉，成立于2017年11月的“辟谷文化”公司，注册资本1000万元。这之后注册资本频繁变更：今年8月15日以前注册资本为100万元之后又增资至1000万元。股东二人（张卫和吕萍）为夫妻关系。