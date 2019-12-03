熊猫前员工眼中的王思聪：对员工很好，从不欠薪

IT之家12月3日消息 今年对于王思聪而言可谓是时运不济，不光自己的熊猫直播和普思投资纷纷停业，自己有还被两度限制消费。而在一些前员工的眼里王思聪是什么样的？近日有熊猫直播前员工便接受了国内媒体的采访。

“作为员工确实没有怨言的，校长（王思聪）对员工也是特别好。”12月1日，一位熊猫互娱娱乐业务板块前员工在接受采访时表示。同时该名员工补充表示：“公司的工作氛围一直很好，现在那几个平台很多的娱乐主播，都是熊猫培养出来的，就以我们娱乐板块来说，一直都是盈利的，而且熊猫最困难时候也没有欠薪。”

该员工同时还认为熊猫在宣传方面存在较大问题：“此前熊猫也有过几个不错的IP，但是因为没做好宣传，只有站内声量，并没有做好引流。而在公司资金出现困难，大主播出现停播，转向其他平台的情况时，公关部门也没有及时做好舆情把控”。

王思聪今年的“不顺”始于熊猫直播停播：今年3月熊猫直播正式在官方微博上宣布将关闭服务器；今年7月15日其持股80%的上海水晶荔枝娱乐文化有限公司（下称“水晶荔枝娱乐”）也遭到冻结，冻结日期至2022年7月14日；10月，由王思聪担任董事长并持股100%的普思资本的股权遭到上海市宝山区人民法院冻结；11月4日，据中国执行信息公开网显示，王思聪被北京市第二中级人民法院列为被执行人，执行标的151437840.0，约1.5亿；随后，王思聪被上海市嘉定区人民法院发布限制消费令，11天之后被取消。

11月16日，万达官方表示对王思聪的任何债务均未提供担保，与其控制的企业也没有任何资金往来。