王腾在线“打假”：网传小米MIX 4真机照是假的

IT之家12月3日消息 昨日，Twitter爆料达人Slashleaks曝光了小米MIX 4的真机照，并表示小米MIX 4不会在12月10日露面，不过小米会在12月底透露有关小米MIX 4的相关信息。

今日午间，小米王腾在线“打假”，直言Slashleaks曝光的小米MIX 4真机照是“假的”，至此，今年有关小米MIX 4真机照的爆料、传闻悉数作废。从小米对MIX 4系列的保密程度及王腾两次出面“打假”来看，小米MIX 4今年露面的可能性基本没了。