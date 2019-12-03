王腾在线“打假”：网传小米MIX 4真机照是假的

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IT之家12月3日消息 昨日，Twitter爆料达人Slashleaks曝光了小米MIX 4的真机照，并表示小米MIX 4不会在12月10日露面，不过小米会在12月底透露有关小米MIX 4的相关信息。
今日午间，小米王腾在线“打假”，直言Slashleaks曝光的小米MIX 4真机照是“假的”，至此，今年有关小米MIX 4真机照的爆料、传闻悉数作废。从小米对MIX 4系列的保密程度及王腾两次出面“打假”来看，小米MIX 4今年露面的可能性基本没了。
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