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人民电竞：B站用三年8个亿“豪赌”成为电竞第一直播平台

2019/12/3 22:39:41来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家12月3日消息 作为《英雄联盟》一年一度最为盛大的比赛，全球总决赛（World Championship）是所有英雄联盟比赛项目中最高荣誉、最高含金量、最高竞技水平、最高知名度的比赛。

据多家媒体表示，今日，在与虎牙、斗鱼、快手等直播平台的竞争中，B站以8亿元价格拿下了《英雄联盟》S系列赛2020年到2022年三年的独家转播权。人民电竞表示，尽管具体的数字仍有待官宣，但这一事实基本确定。

和传统体育一样，地区独家持权转播商的出现是市场的必然导向和结果。

因为对于B站来说，独家意味着更多的权利，最重要的是可以把赛事版权的商业价值和用户价值发挥到极致。比如在招商的环节，垄断就是最大的主动权；再比如版权的分销。

“很多人担心B站如何把钱赚回来是有些杞人忧天了。”人民电竞表示，“虽然有压力，但是舞台足够大，就看B站自己能不能有精彩的演出。”

《英雄联盟》全球总决赛一般于每年10月至11月开赛。参赛者均为来自各大赛区的顶尖战队，每个赛区根据规模和水平决定其在总决赛当中的名额。此前，《英雄联盟》S系列赛在国内由多家平台直播。针对独家转播商（B站）的出现，人民电竞指出，这对拳头和腾竞而言，也可降低谈判与沟通成本。

B站和S赛的这份合同，也算给B站保留了摸索未来自己在电竞行业新角色充足时间（三年），同时也可以让拳头和腾竞把更多的精力放在其他的发展事业上。

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关键词：哔哩哔哩bilibili英雄联盟

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