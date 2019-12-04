15年，这个印度人成为Alphabet、谷歌双料CEO

北京时间12月4日消息，出任任何一家公司负责人都令人瞩目，但成为全球知名度最高的公司之一的CEO，将“载入史册”。在加盟谷歌11年后出任该公司CEO的桑达尔•皮查伊(SundarPichai)就是如此。从一名印度中产家庭的学生到谷歌Chrome的首席开发人员，皮查伊在谷歌母公司Alphabet“登顶”的历程可谓一波三折。

按大多数标准来看，皮查伊担任CEO期间，领导谷歌获得了极大成功。自皮查伊担任谷歌CEO以来，谷歌母公司Alphabet营收增长逾80%，股价累计上涨约90%。鉴于他的“政绩”，人们不禁会问：皮查伊是如何在15年内成为Alphabet CEO的？

皮查伊并非自带光环

青少年时代的皮查伊（左侧画红圈者）

1972年，皮查伊出生在印度第四大城市金奈。他的父亲是英国通用电气公司（British General Electric Company，与美国的通用电气公司不是一家公司）的一名电气工程师，母亲是一名速记员。皮查伊家中既没有电视机也没有汽车，他与弟弟晚上就睡在客厅的地板上，原因是两居室的公寓实在没有多余的卧室了。

在印度典型中产家庭长大的皮查伊，从少年时代起就是“领袖”，也是一名品学兼优的学生。他是所在板球队的队长，在印度理工学院冶金工程专业求学期间，他的成绩相当优秀。

印度理工学院

从印度理工学院毕业并获得斯坦福大学奖学金后，皮查伊很快来到美国求学。从金奈到美国的机票价格，比当时他父亲一年的工资都要高。

皮查伊获得了斯坦福大学材料科学和工程领域的硕士学位，之后，他又获得美国顶级商学院之一宾夕法尼亚大学沃顿商学院的MBA学位。之后，皮查伊在美国开始了自己的职业生涯，先是在Applied Materials担任产品经理，随后跳槽到麦肯锡担任管理顾问。

升迁之路

皮查伊的升迁之路

由于既是科班出身，又拥有丰富的工作经历，2004年皮查伊加盟谷歌，成为一名产品经理，负责包括Chrome、Chrome OS和Google Drive在内的软件产品的创新工作。

皮查伊在谷歌的升迁之路并没有停止，后来负责极其流行的Gmail电子邮件服务和谷歌地图的产品开发工作。2011年，他在新产品发布会上发布了Chrome OS和Chromebook。2013年3月13日，皮查伊出任移动操作系统Android部门负责人。

在每个岗位上，皮查伊都展现出推动产品增长、吸引新用户，既重视产品质量又重视营收增长的能力，把Android打造成谷歌最大的增长引擎。有传言称，前微软CEO史蒂夫•鲍尔默（Steve Balmer）离职时，皮查伊曾竞争微软CEO一职。最终出任微软CEO一职的是另外一名印度裔高管萨蒂亚•纳德拉(Satya Nadella)。

2015年8月10日，皮查伊被任命为谷歌新任CEO，谷歌也重组为Alphabet。2015年10月2日，皮查伊履新谷歌CEO一职。

2019年12月3日，Alphabet CEO拉里•佩奇(Larry Page)宣布将不再担任公司CEO一职，由皮查伊接任。皮查伊同时担任谷歌及其母公司CEO。塞吉•布林（Sergey Brin）也将辞任公司总裁。

变革之际的CEO

出任谷歌CEO

直至2015年8月，谷歌经营权一直掌握在联合创始人佩奇和布林手中，协助他们两人管理公司的是前CEO、执行董事长埃里克•施密特（Eric Schmidt）。他们三人联手把谷歌由一个大学项目发展成世界上最成功的公司之一。

在之前的工作岗位上，皮查伊就是深受信任的谷歌领导团队成员，曾担任佩奇和布林的顾问。尽管同行认为皮查伊很低调，但技术能力和远见卓识，使得他在谷歌能不断受到提拔。虽然出任谷歌CEO代表着其职业生涯的一次重大升迁，但自2014年10月以来，皮查伊一直在负责公司的多项业务。正式出任谷歌CEO后，皮查伊仍然向出任Alphabet领导人的佩奇和布林报告工作。

2017年8月，皮查伊因解雇一名批评公司存在员工多样性、性别歧视问题的员工而受到舆论关注。2017年12月，皮查伊出席在中国举办的世界互联网大会，称“许多中国中小企业在谷歌帮助下开拓国际市场”。

未来的挑战

2018年末，皮查伊出席美国国会举办的听证会，回答许多当时有争议的问题。员工一直公开反对谷歌对性骚扰事件的处理，国会议员扬言要对谷歌进行更严格的监管。

在此之前——也就是皮查伊出任谷歌CEO的前3年期间，他基本上没有受到“政治影响”，尤其是与脸书和Twitter相比。但是，随着谷歌批评者的调门越来越高，情况发生了变化。

皮查伊曾拒绝与Twitter的杰克•多尔西（Jack Dorsey）和脸书谢乐尔•桑德伯格（Sheryl Sandberg）一同出席2018年9月份的美国参议院情报委员会的听证会。在2018年12月11日出席美国众议院司法委员会就与数据隐私、搜索算法有关问题举行的听证会时，皮查伊成为了焦点。但与谷歌部分商业行为有关的争论可能还远没有结束。

出任Alphabet CEO后，皮查伊将面临更大的挑战，其中包括如何应对政府部门的监管（分拆谷歌的声音也很大）以及平衡谷歌和Alphabet内部其他业务之间的关系。

皮查伊在被任命为Alphabet CEO后向员工发送的邮件中称，在谷歌工作的这15年中，我看到唯一不变的就是变化本身。再考虑到佩奇和布林在一份联合声明中称公司是时候简化管理层了，预计皮查伊可能会对包括谷歌在内的Alphabet进行重组，进一步改进治理结构，提高效率。

期待更大的成功

Alphabet旗下众多业务

布林和佩奇将皮查伊任命为Alphabet CEO，希望他带领公司能取得更大成功。但只有时间能告诉我们，作为Alphabet和谷歌的双料CEO，皮查伊能取得多大成功。参考皮查伊过去的表现，Alphabet无疑有了一位好的领导人，未来数年会表现的越来越好。

布林和佩奇把谷歌由一家传统科技公司改造为具有宏大目标的控股公司。但是，随着新公司的发展，他们知道，在皮查伊领导下的Alphabet将在百尺竿头更进一步。