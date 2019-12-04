扫地机器人的终极奥义：安安静静，干干净净

小编住处有不少智能家居产品，说是为了方便，体验智能生活，其实就是懒。

就拿扫地机器人来说吧，为啥有扫地机器人，因为懒得扫地，扫地机器人如果好用的话，人会被惯得更懒，要求还更高了。之前我觉得扫地机器人能把地扫干净，就不错，后来觉得拖扫一体，还智能，才是好同志；体验了石头扫地机器人T6，又得加一条，最好不要打扰到用户。

上班时可以远程控制扫地机器人清扫，这点非常好；我在家看书、睡觉，扫地机器人工作时也可以比较安静，那是最好不过了。所以现在小编认为，一个扫地机器人首先要扫得干净，这是最重要的，其次要扫得安静，这两点也是用户感受最直接、最影响体验的，做好这两点，可以称之为优秀。

小编对正在体验（bái piáo）的石头扫地机器人T6比较满意，扫得干净，支持小爱同学，路线规划比较合理，在家时扫地机器人工作也不会太吵，比之前用过的扫地机器人安静很多。小编特地去查了一下，发现虽然大部分扫地机器人都长得像一片年糕，内部也都有电机、电池、风扇、毛刷等部件，但在一些细节的设计上，真是不太一样。

一般扫地机器人产品都会认真设计导航、动力系统，但对降噪方面的考虑并不周全，所以难以兼顾动力和噪声控制。比较而言，石头扫地机器人T6对降噪就比较上心了，采用了5项降噪优化，电机、电机振动和齿轮都针对降噪做了优化设计，此外吸尘风扇出风口还配备了降噪空气筛，以及有填充消音棉。分别从噪声源头和传播途径上进行针对性降噪，看得出来下功夫了。

小编也特地把石头扫地机器人T6抱到一个房间内，测试一下噪声表现。

石头扫地机器人T6清扫时有5种模式，人不在家时可以用最强劲的MAX模式，在家时我一般选择标准模式，如果看书或者休息会调到安静模式。

本次测试中，分别测试标准模式和安静模式下，石头扫地机器人T6清扫过程中产生的噪声，两种模式下清扫相同的0.4平方米划区，分贝仪置于划区正上方1米位置。

测试环境底噪在43dB上下，较为安静。

标准模式下，石头扫地机器人T6运行声音在59–62dB之间，多数时间在60dB上下。

切换到安静模式，声音稍有下降，可下探至56dB，上限仍接近60dB，多数时间维持在58dB左右。

可见安静模式相较于标准模式略有降低，但幅度不大，鉴于标准模式下，运行声音仅比底噪高出不到20dB，算非常安静了，平时在家里也可以安心开标准模式。



石头扫地机器人T6在硬件设计上，有针对性地进行降噪优化，并且在软件层面提供多种动力模式选项，真正做到了扫得干净，且尽量不打扰用户。

石头扫地机器人T6目前京东售价2699元，感兴趣的朋友可以了解一下。



