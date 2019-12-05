内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

Instagram限制平台广告推送，要求新用户提供出生日期

2019/12/5 8:05:17来源：新浪科技作者：星海责编：远洋评论：

北京时间12月5日早间消息，Facebook旗下Instagram发布消息称，从本周三开始将会要求所有新用户提供出生日期，平台发送的广告如果与洒类及其它年龄受限的产品有关时，会加强限制，这样做可以更好保护年轻用户。

在此之前，除非是特殊情况，一般Instagram只要求用户达到13岁，Instagram有10亿用户。Instagram还说，之所以提出新要求并不是因为受到广告主的鼓动。根据Instagram的政策要求，推送赌博、节育广告时，只会瞄准那些年龄较大的用户。

长久以来，Instagram有着自己的一套原则，比如保持匿名性，这些原则让Instagram与Facebook App区别开来，现在Instagram要求用户提供出生日期，意味着平台正在放弃之前的原则。

Instagram产品主管维沙尔·沙阿（Vishal Shah）接受采访时表示：“知道用户的年龄是多大，这对我们的工作至关重要，理解之后，我们可以根据年龄打造最合适的体验，不只如此，信息还可以帮助我们遵守长期以来一贯坚守的原则，将某些内容与年轻人隔离。”

到底Instagram正在测试哪些与年龄有关的功能呢？沙阿不愿意透露，他只是说年龄可能会成为推荐隐私设置的基础，或者与应用内的线上安全教育联系起来。用户提交的出生日期其它人看不到。

沙阿还说，在未来几周内，Instagram将会提供新功能，如果用户未曾关注某人，可以屏蔽来自此人的消息；对于企业和流行用户（也就是创作者），他们可以限制未成年人观看自己的帖子。

Instagram不会对出生日期进行验证，因为许多时候青少年无法证明自己的年龄，另外，对于一些现有用户，他们不会留下出生日期。Instagram相信当用户提交出生日期时，大多数人会很诚实，未来Instagram会用AI辅助验证。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Instagram

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有