支付宝生日愿望：抽一位老铁帮还6666元花呗

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IT之家12月6日消息 12月8日是支付宝的生日，今天支付宝官微公布了自己的生日愿望：找一个朋友帮ta还花呗。
支付宝官微称：“用一句话说说为啥#我才是支付宝实锤老铁#，12月8日我生日当天，我会在这个话题里选1位朋友帮还6666花呗，并送上一把铁锤！谢谢过去十五年里你的陪伴，接下来也要手拉手一起好下去！”
据悉，支付宝成立于2004年12月8日，自2014年第二季度开始成为全球最大的移动支付厂商，蚂蚁花呗则是2015年4月正式上线。
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