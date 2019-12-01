铁路12306：电子客票时代，到底怎么坐火车？

据铁路12306官方消息，铁路12306官方就电子客票乘车的若干问题发文详解，我们来看一下吧。

以下为铁路12306官方发布的《电子客票时代，到底怎么坐火车？》全文：

就像扫码支付一样，科技正在改变生活。如今大到商场超市，小到路边摊，人们已经习惯用手机付款，省去了找零的烦恼，更加方便快捷。

作为未来票务领域的发展趋势，电子客票将原纸质车票承载的旅客运输合同、乘车、报销三个凭证功能分离，实现运输合同凭证电子化、乘车凭证无纸化、报销凭证按需提供，进一步提高广大旅客的出行体验。

电子客票怎么用？

我国现有的铁路纸质车票，为红色条码票和蓝色磁介质车票两种，均采用实名制，集铁路旅客承运合同凭证、乘车凭证、报销凭证等功能于一体，旅客需凭车票乘车。

铁路客运服务由纸质客票向电子客票方向优化和重构，实现了旅客购票、进站、候车、乘车、出站、换乘等全过程信息化服务，将有力促进客运服务和服务质量的全面提升。

进站时，旅客持中华人民共和国居民身份证等可自动识别证件，可凭购票时使用的乘车人有效身份证件原件通过自助闸机完成实名制验证、进出站验票程序。

乘车时，旅客须按购票信息显示的车厢号和座位号就坐，遇到列车工作人员查验车票时，旅客应出示购票时使用的有效身份证件原件。注意！购买减价优惠车票的旅客，需要随身携带相关优惠证件（如学生证、残疾军人证）以便查验。

电子客票方便在哪儿？

实施电子客票打通了互联网与车站窗口的服务渠道，有利于推行旅客自助化实名验证、自助化验票等无干扰服务；

旅客持购票时所使用的有效身份证件原件即可快速、自助进站检票乘车，减少排队取票环节，通过闸机用时更少，通行速度明显提升；

如旅客未使用现金购票且未取出报销凭证，无论哪个渠道购买的车票，都可以在互联网自助办理退票或改签，方便旅客的同时，也有效减轻车站窗口压力；

由于没有纸质车票，丢失车票、挂失补票、贩卖假票等问题将彻底解决。同时，实施电子客票还有提高售票组织和乘降组织效率、降低设备故障率等诸多优点。

老年团提问：不会互联网购票咋办？

请放心！电子客票实施后，铁路部门会继续保留传统售票渠道，满足老年旅客购票出行需要。您可以到车站售票窗口或就近的客票代售点，采用与工作人员面对面交流的方式购买火车票。

旅行党提问：车次、席位在哪里？

熟悉互联网购票的旅客可在12306账户订单内查询，或查看手机短信、微信或邮件等，都可以掌握电子客票的车次、席位、乘车时间、检票口等信息。

如果不想看手机，“购票信息单”也可以显示相关信息，您可以选择通过网站自行下载或打印，也可在车站售票窗口或自动售票机打印。

是否打印购票信息单，旅客可自主选择。注意！购票信息单只是作为提供信息所用，但既不能作为乘车凭证，也不能充当报销凭证。

旅客还可以使用微信扫描报销凭证上的二维码查询车次、席位等信息，如下图所示。

如果以上方式都不太习惯，您可以查看车站的电子显示屏。车站候车大厅的电子屏会实时滚动显示各趟列车的检票时间、检票口。车站广播也会在车次准备检票时提醒各位旅客。此外，您还可以询问服务台人员，他们会耐心为您解答。

通勤党提问：证件丢了怎么办？

旅客在乘车前丢失证件的，持二代身份证的旅客，可到车站铁路公安制证窗口办理临时身份证明；持其他身份证件的旅客，应到该有效身份证件的发证机构办理身份证明，凭身份证明进出站乘车。

旅客在列车上、出站前丢失证件的，须先办理补票手续，经站车核验席位使用正常的，开具客运记录交旅客。旅客可在乘车日期之日起30日内，凭客运记录、该有效身份证件发证机构办理的身份证明及后补车票，到列车的经停站退票窗口办理后补车票与原票乘车区间一致部分的退票手续，票款按原支付方式退回旅客。

出差党提问：如何退改签+报销？

需要报销的旅客，可在开车前或乘车日期之日起30日内，凭购票时使用的有效身份证件原件，到车站售票窗口（含自动售取票机）打印电子客票报销凭证。为了方便旅客，大部分车站在出站口设置了自动取票机，用于旅客在出站时顺手取报销凭证。

需要退改签的旅客，可在线上、线下多渠道进行办理。请确认好您的报销凭证是否已经打印。

注意！电子客票报销凭证作为国家税务部门认证的有价票据，只能办理一次。因此，建议旅客根据需要凭证件打印报销凭证并妥善保管，防止遗失。

妈妈团提问：带娃进站怎么走？

儿童旅客的购票方式没有变化。在检票乘车时，持儿童票的旅客须凭购票时使用的本人或同行成年人有效身份证件原件，通过人工通道完成实名制验证、进出站检票手续。铁路部门在各进站口设有针对老人、儿童旅客的优先通道，服务绝对贴心，带娃出行不用愁！

学生党提问：我该如何购票乘车？

符合购买学生票条件的旅客，乘车前应到车站指定售票窗口办理一次本人居民身份证件与学生优惠卡的核验手续（学生票需每学年乘车前办理一次），通过核验手续的旅客购票后可凭居民身份证件自助办理实名制验证和进出站检票手续。铁路站车工作人员有权核对其减价优惠凭证。

细心党提问：闸机坏了怎么办？

铁路部门设计电子客票系统时，充分考虑了检票设备可能发生故障的情况，在检票环节设计多种模式。例如，可采用“自助检票设备+客票专用网络”模式，旅客持有效身份证件可通过检票闸机自助进出站；还可采用“移动手持检票+站车无线网络”模式，旅客持有效身份证件或购票信息单，可通过人工检票口，由工作人员使用手持设备检票进站。