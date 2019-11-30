明日开通运营！郑渝高铁郑襄段、郑阜高铁、京港高铁商合段时刻表公布

IT之家11月30日消息 12月1日，京港高铁商丘至合肥段、郑州至重庆高速铁路郑州至襄阳段、郑州至阜阳高速铁路将正式开通运营。今日，中国中国铁路官方公布了三条高铁新线时刻表。

中国铁路表示，郑渝高铁郑襄段开通运营初期，将安排开行动车组列车18对。郑阜高铁与同步开通运营的京港高铁商丘至合肥段，初期将安排开行动车组列车40对。相关列车车票已于11月29日12时开始发售。

以下为中国铁路官方公布的郑渝高铁郑襄段、郑阜高铁京港高铁商合段时刻表