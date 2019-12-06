魔幻！日本寺庙为索尼机器狗办葬礼，机器狗帮忙念经超度

IT之家12月6日消息 据日媒报道，日本千叶县一寺庙为索尼的56只机器狗AIBO举办了一场另类葬礼：葬礼开始由两只机器狗念经，随后再有寺庙住持念经为即将被拆解回收的机器狗们超度。机器狗的主人们也参加了葬礼，截至今年10月已举办8场。

10月10日，日本千叶县光福寺为索尼机器狗AIBO举办了一场“葬礼”，该葬礼为安抚自家机器狗即将被拆解回收的主人们，截至今年10月，已经举办8场活动。

仪式一开始由两只机器狗朗读经文，随后寺庙住持朗读经文为机器狗超度。