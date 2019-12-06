马云：钱太多就会犯很多错误，企业不能依靠股东生存

北京时间12月6日晚间消息，据国外媒体报道，阿里巴巴联合创始人马云今日在与软银集团CEO孙正义会谈时表示，企业不能依靠股东来长久生存，不能一味取悦投资者。

今日，马云和孙正义共同出席了在东京举办的2019年东京论坛。马云在东京大学举行的会议上表示，没有任何人和任何企业可以靠股东来生存。

马云批评了初创公司为了吸引投资者而设计商业模式。他说：“如果投资者不相信你为之奋斗的东西……你就是（为了金钱）在欺骗他们。我们可以讨论，我们可以修改（商业计划），但我永远不能制定出你喜欢的计划。大多数人去风险投资和投资者那里，设计他们想要的东西。这是不好的。”

2000年，孙正义向马云当时刚刚起步的初创公司投资了2000万美元。如今，这部分股份价值超过1300亿美元，成为了孙正义最有成效的投资项目之一。

马云回忆说，当他遇到孙正义时，他并不是在寻找投资，因为他在两个月前已经筹集了500万美元。但当时孙正义坚持要投资5000万美元，在与当时的CFO蔡崇信（Joe Tsai）讨论此事后，马云同意接受孙正义的2000万美元投资。

谈到该投资决定时，孙正义说：“我能闻到他的味道……我们是同一种动物，我们都有点疯狂。”

2014年阿里巴巴在纽约上市时，马云曾对华尔街说过一句著名的话：“客户第一，员工第二，投资者第三”。他还补充说，一家公司“最重要的产品是员工”。

马云还称：“当你没有钱的时候，你不会犯错误。但当你有太多的钱，你就会犯很多错误。”

今年9月，马云正式退休，辞去执行董事长一职，但继续在阿里巴巴董事会和软银董事会任职。孙正义也是阿里巴巴董事会成员。

孙正义说，拥有改变世界的强烈热情，最终将获得充足的资金（获得融资）。他说：“如果你追求金钱，金钱就会逃跑。但如果我们追逐梦想，金钱就会追逐我们。”

虽然投资WeWork和Uber等科技公司遭遇失利，但孙正义今日表示，他对大项目的热情丝毫未减。

孙正义称：“我现在正为‘愿景基金’2期做准备，我将以同样的规模进行投资。随着即将到来的人工智能革命，这一次我准备了足够的资金，希望能带来重大变革，帮助那些年轻的企业家。”

软银今日公布了一项1.84亿美元的投资计划，旨在加速日本的人工智能研究。根据该计划，软银将与东京大学合作，在未来10年内投资200亿日元（约合1.84亿美元）建立人工智能研究所“Beyond AI Institute”。

孙正义说，深入研究新技术“对我来说非常有趣……这几乎就像是一种爱好。”

孙正义和马云都认为人工智能将改变社会。马云说：“将来，至少有50%的工作（当前存在的）将被人工智能取代。这很可怕，但也令人兴奋。”

孙正义说，日本过去90%以上的工作都是务农。而如今，只有很小一部分是由农民组成的。“我们都失业了吗？没有，我们创造了新的就业机会。”