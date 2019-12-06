微软数学安卓版正式发布：拍照搜题、手写输入、步骤详解

IT之家12月6日消息 11月底，微软上线了微软数学iOS版App，新版本中增强了对中文本地化的支持。现在微软数学安卓版已经上架谷歌Goolge Play商店，提供免费下载。

微软数学面向从小学，初中到高中各个级别和类型的数学问题，利用独有的人工智能数学解题引擎为广大同学与家长提供解题帮助。你只需拍照扫描一个数学算式便能得到详细的步骤解释和坐标图。此外你还可以通过手写输入方便地输入你的数学算式求解。你还可以利用微软数学为你生成同类型的习题以供你练习巩固。

功能亮点：

拍照搜题支持打印或者手写算式

手写输入支持Apple Pencil，像在纸上做题一样输入算式

利用科学计算器输入复杂的算式

求解题目得到详细步骤和坐标图

从你的手机相册中导入照片

方便地生成可打印的练习题

支持多种问题类型：

算数：实数，复数，最大公约数，最小公倍数，因数分解

初级代数：方根，指数（幂）运算，分数

代数：一元二次方程，方程组，不等式，代数式，线性方程作图，一元二次方程作图等

微积分：求和，极限，求导数，积分

统计（数列）：平均数，中位数，取模，标准差，排列，组合

还有更多类型等待你的探索

微软数学安卓版下载，点此链接。（Google Play商店）