绥化某小区居民投诉基站有辐射要求拆除，三家运营商关停基站

IT之家12月7日消息 尽管运营商及工信部已多次解释基站辐射在安全范围内，对人体没什么危害，但还是有人对基站莫名抵触。绥化晚报报道称，12月4日，三大运营商在绥化市北林区鸿嘉花园张贴公告，称因为小区业主投诉，关停本小区内的全部基站。

公告中称，2019年10月份以来，绥化北林区北林鸿嘉花园业主委员会及物业公司多次向执法局投诉，强烈要求关闭北林鸿嘉花园中国电信、中国移动和中国联通位于鸿嘉花园小区及附近的通信基站，虽经三家通信运营企业及铁塔公司多番沟通、解释，仍无法取得小区业主委员会的理解和支持，由于小区业主委员会强烈要求停闭基站，无奈决定2019年12月4日起关停绥化北林区北林鸿嘉花园全部基站(北林南四东鸿嘉花园、绥北林鸿嘉花园小区C6栋、绥北林鸿嘉花园小区C3栋、绥北林鸿嘉花园、绥北林鸿嘉花园2号FL、北林鸿嘉花园、北林鸿嘉花园小区C3、绥北林鸿嘉花园微1街道微站L、北林鸿嘉花园a20)。

鉴于以上事件的影响，本地区的移动通信服务会受到影响，包括信号弱、无法拨出或接听手机电话、通话质量差、通话易断线、无法上网以及上微信等现象，120、119、110等应急电话可能因信号问题无法接通，敬请小区广大通信用户知照，关停小区基站实属无奈之举，小区广大居民基本通信受到影响敬请与小区业主委员会和物业公司沟通。

该小区物业公司经理则表示，物业未向任何管理部门投诉基站辐射问题，相反基站建设未经物业公司同意，投诉是业主投诉的。据绥化晚报记者了解，该小区A20、A16、A3栋的几位居民表示基站肯定有辐射，她们的诉求就是把基站拆掉，她们认为基站应该建在野外。

小区其他用户表示对运营商的这一公告难以接受，因为如此一来小区内信号变得很差，有些人家里有身体不好的老人，有了急事想拨打120都困难，她们希望尽快恢复信号。

目前事情还在进一步处理中。