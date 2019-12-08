贾跃亭债权人听证会实录：回应个人资产疑问

北京时间12月8日午间消息，美国东部时间12月6日上午10点，在美国司法部下设的债务信托受托人办公室的主持和见证之下，前LeEco创始人、现Faraday Future(FF)创始人兼CPUO贾跃亭在特拉华州出席了债权人听证会。

贾跃亭针对债权人提出的个人资产问题、FF发展前景问题以及FF全球合伙人计划等问题一一做出了详尽解答，并首次表示听取了部分债权人建议，将认真考虑FF 91在中美两地大规模量产，这也是FF首次提出FF 91将在中国大规模量产计划。

据参加听证会的债权人透露，关于贾跃亭的个人资产问题成为了讨论的焦点，尤其是贾跃亭在2014年成立后转让给第三方的Ocean View公司收到了信托受托人和债权人的多次提问，但贾跃亭做出了正面、详尽、合理的答复。

贾跃亭个人债务处理小组相关人士表示，理解债权人对于贾跃亭先生个人资产的关注，但贾跃亭先生已经决定把目前拥有的全部资产在方案获批后转入债权人信托，Ocean View公司已经在2017年转让给第三方，并由于在此前多次向贷款公司抵押贷款所以在转让前资产几乎为零，现在这家公司仅为贾跃亭先生住所和FF高管临时住所的出租方。

有关个人生活花销，贾跃亭在听证会上表示，除工作相关的部分油费、商务招待费等等由FF报销之外，同时FF对这部分花销有严格的审批程序，贾跃亭其余个人生活费用均由其个人和家人承担。

FF称，据跟随贾跃亭造车多年的FF高管透露，贾跃亭平时生活非常简单，基本上是公司和家两点一线，穿的衣服都是两三年前买的，经常在公司中午吃盒饭。

关于合伙人计划，贾跃亭在债权人大会上和听证会后反复跟债权人强调称，FF全球合伙人计划是FF通过治理架构创新不断吸引高端人才、保持企业活力、提升内部管理水平和未来发展的基石。在与恒大和解以及建立FF员工期权池之后，当时他个人所持FF的股权比例在40%左右。

以下为FF提供的贾跃亭债权人听证会部分摘要实录：

信托受托人：请问Le Holding是一家什么公司？都有哪些资产？

贾跃亭：Le Holding是乐视非上市体系的公司，由于它的资产处于冻结状态，而且此前大部分资产都被拍卖了，还有一些资产正在拍卖当中。乐视控股旗下所有跟我相关的公司已经在披露文件第113页全部列出了。

信托受托人：West Coast Inc.这家公司持有Smart King（Faraday Future）的一些股权对么？这部分8.62亿美金的估值是怎么来的？

贾跃亭：这个价值是由三部分的权益构成，一个是West Coast Inc.持有Pacific公司的20%的股份，也就是间接持有Smart King的6.16%股份，第二个价值是West Coast Inc.还有一个特殊的权益，Pacific当有了收益之后，还有8亿多的优先分配权，还有一个10%的特殊分配权。这三个价值加起来，根据当时恒大投资时的估值，算出来8亿多的估值。

2017年底到2018年初，恒大投资FF时候做的估值32亿美金左右。

信托受托人：请介绍下FF公司。

贾跃亭：主要做下一代智能互联网汽车的研发、销售和运营。

信托受托人：现在是否已经收到了投资人关于8.5亿美金投资的承诺？

贾跃亭：还没有书面的承诺，但是已经有了很好的进展，我提交破产重组之后，这些谈判都暂停了，投资人也在等待我个人破产重组的完成。

信托受托人：FF这家公司还没有产品量产，还需要8.5亿美金？

贾跃亭：对的。

信托受托人：请介绍下OceanView公司及这家公司名下的房产，还有美国另一家电动车初创企业Lucid的股权问题。

贾跃亭：Ocean View是2014年我成立的公司，并且分别在2014年和2015年在洛杉矶Palos Verdes市购买过几处房产，当时主要是两个目的：一个是我个人的居住，另外一个是FF的外地的高管居住，是吸引人才的目的。在FF资金链陷入危机之后，Ocean View资产被反复抵押向贷款公司贷款，并输血FF以支持公司运营。该公司也已经于2017年被第三方接手，目前并不属于我的资产了，我只是相关房产的承租方。

Lucid是乐视控股以公司名义投资的公司，我个人此前就没有处理权，而且目前Lucid股权也已经转让给了第三方公司，目前我个人并不持有该公司任何股权。

信托受托人：你现在被FF雇佣，职务是CPUO，之前是CEO对么？什么时候辞去的CEO职务。

贾跃亭：大概三个月之前辞去的CEO职务，两年多以前我只是FF投资者，并没有加盟FF。

信托受托人：你是什么时候第一次见律师讨论个人破产重组方案的？

贾跃亭：跟破产重组相关的其实是两个阶段，第一阶段是2017年左右，我跟中国最大的律师事务所之一开始讨论过还债信托；第二阶段是今年年中左右，正式跟美国律所谈个人破产重组。

信托受托人：我在披露文件中发现了一个FF Global Partner的实体，你并没有从中获得收益，对么？

贾跃亭：没有。关于FF全球合伙人相关细节我们有一个相关清单，可以随后提供。

债权人代表：Le Sour之前购买了Lucid的股票，你是否知道Lucid此前叫Atieva?

贾跃亭：是的，知道，当时大概购买了百分之十几。

债权人代表：是否有别的实体帮你持有Lucid股份？

贾跃亭：没有。

债权人代表：是否Le Sour持有的Lucid的股份，是否在转让的时候，通过第三方让你享受权益？

贾跃亭：没有。（注：贾跃亭债务处理小组表示Le Sour持有的资产绝大部分已经用于抵乐视控股债务了）

债权人代表：贾先生，您说的关于破产重组团队，这些人是谁雇佣的？

贾跃亭：这是我雇佣的，兼职的团队。现在还没有付他们报酬，因为没有钱。未来会用贷款（注：破产重组有专项的贷款）来付他们。现在免费做，之后再付款。

债权人代表：关于用Chaoying Deng住址来登记公司信息的相关问题？是否知道她通过这个地址购买Ocean View的房子?

贾跃亭破产重组律师：您说的Ocean View是什么意思？

债权人代表：就是一处海景房，不是那个公司Ocean View。

贾跃亭：知道，不过是通过媒体报道知道的。

债权人代表：你知道Chaoying Deng这一处几个月前买的房子的售价么？

贾跃亭：不知道，这是她帮自己家人买的房产，我不知道相关细节。

债权人代表：关于顾颖琼爆料你个人设有7500万美金左右的不可撤销信托，你如何回应？

贾跃亭：这已经由美国法院判定顾颖琼造谣，顾也已经给予我相应赔偿和道歉，并且法院判定他不得再次造谣。所以这是彻彻底底的虚假消息。

债权人代表：我是代表懒财的律师，为何11月25日FF公司总部举办的债权人会议懒财并没有收到邀请。

贾跃亭：因为懒财的实际控制方为韬蕴资本，韬蕴的实际控制人温晓东拿走了我们累计投入了40多亿的易到用车，分文未付，这些与韬蕴资本之间的财务法律纠纷还未解决，因此我和团队认为不适合邀请。

债权人代表：您之前提到如果破产重组完成，就要回国推动FF中美双主场策略，是这样么？

贾跃亭：是的。

贾跃亭最后表示：再一次对债权人表示歉意，由于我的债务危机问题，给债权人带来了困扰。我想跟大家同步一下FF的一些相关进展，根据一些债权人的建议，我和FF团队将认真考虑FF 91在中、美两地大规模量产，这也是我们首次提出FF 91在中国大规模量产计划。希望所有债权人和我们一起推动项目的实施。我们非常有信心FF做成，真正还清大家的债务。