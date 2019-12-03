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贾跃亭转发美女体验FF91视频：为了电动车，一切都值得！

2019/12/3 14:03:17来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月3日消息 目前仍周旋于债务危机中的贾跃亭今日罕见地在微博现身并“忙里偷闲”地转发了之前知名汽车Up主《超跑爱丽丝》体验FF91的视频。

贾跃亭表示：“为了FF，一切都值得！”与此同时贾跃亭还表示：“FF 91，用未来定义未来，超跑爱丽丝的视频首次全方位展现了FF 91的科技奢华，很高兴大家都喜欢！谢谢一直关注我和FF的粉丝们！”

据悉，FF91车内总共有11块屏幕，其中中央显示屏尺寸为15.4英寸，后排乘客能够观看27英寸超宽屏幕，驾驶座前是一块11.6英寸仪表盘，后视显示屏是一个10.1英寸的数字屏幕，可联动后置和侧面摄像头。

在个性化体验方面，FF称，通过三年多时间打造的信息娱乐核心技术FFAI，将传感器、摄像头和软件相结合，预测每个座位上用户的定制化需求，使用面部识别技术，可实现FF91每个座椅的个性化设置。

据介绍，FF 91配备130kWh的电池，这一全球能量密度最高的电池可提供378英里（EPA工况）和超过700公里（NEDC工况）的续航里程。FF 91的峰值电动机功率为783 kW，最大功率为1050 HP，0-60mph加速时间少于3秒。

FF方面表示，FF91预计明年9、10月份进行首批交付。

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关键词：贾跃亭FF91

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