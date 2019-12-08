支付宝宣布正式开放首款在线知识管理工具“语雀”

【TechWeb】12月8日消息，今天是支付宝成立15周年的日子，在这一天，支付宝内部孵化的一款文档与知识管理工具—语雀，宣布正式对外开放。

据介绍，语雀是支付宝技术团队从2015年开始内部孵化的云端知识库，有文档、知识库、团队三层结构。通过知识库来组织管理知识，通过协作及分享让知识流动起来。

同时，语雀使用了“结构化知识库管理”，形式上类似书籍的目录。与其他产品可以随意建立文档不同，语雀上的每一篇文档必须属于某一个知识库，语雀希望通过这样的产品设计，来从源头上帮助用户建立起知识管理的意识，培养良好的知识管理习惯。

支付宝方面表示，对于个人及小微型企业，语雀“团队”功能可以满足绝大部分的需求；对于组织架构相对较为复杂和庞大的公司，语雀还推出了“企业空间”，增加了项目文档、学习笔记、团队专栏、帮助手册等功能。

据悉，语雀与支付宝采用的是相同的金融级别网络基础设施，使用国内最先进的软硬件安全设备。同时，语雀对数据进行了多重多地备份，确保不会因突发事件丢失。在隐私保护方面，所有用户生成的数据，语雀都进行了双重密钥的加密。即使语雀的开发人员，也无法看到内容。

另外，语雀还首次公布扶持计划，针对公办教育机构及非盈利公益组织申请可免费使用语雀，针对公司规模在一定范围内的中小初创企业，可免费使用语雀团队版。支付宝语雀负责人玉伯表示，初创企业就从创业伊始就可以开始做知识管理，而不是等到发展大了之后再做。语雀希望通过这样的方式帮助小微企业“没有难做的生意”。