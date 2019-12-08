央视新闻正式入驻B站，朱广权新Rap为C站打Call

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IT之家12月8日消息 今日晚间B站官微正式官宣：央视新闻正式入驻B站，未来在B站看C站（CCTV）新闻不再是梦。同时央视新闻主持人朱广权也带着最新Rap为央视入驻B站打Call，一起来看一下。
官方介绍：
央视新闻正式入驻B站了，以前看新闻都是在C站，现在可以在B站。我们的新闻千千万万，国际国内你随便看，记得关注评论和点赞。这样你就可以骄傲的说我在B站看新闻，推开一扇与众不同的大门，确认过眼神你是有眼光的人，记得一键三连哦~
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