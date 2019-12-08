华兴资本包凡：产业互联网企业的成长往往是先慢后快

新浪科技讯12月8日晚间消息，由《中国企业家》杂志社主办的2019（第十八届）中国企业领袖年会今日开幕，主题为“决胜2020”。华兴资本集团董事长兼首席执行官包凡出席峰会，并围绕“产业互联网的发展新机遇”发表演讲。

“下一个破局之点在哪儿呢？我觉得主要是在于数据的应用。”包凡指出，过去几十年基本上所有的消费被带着到网上，产生了大量数据的沉淀，如果把数据作为一种资产的话，其实已经很多。怎么把这种资产进一步应用好，是下一步互联网要解决的问题，也是未来的希望所在。

包凡还提到，各行各业的存在必须要产生社会价值，上一代的消费互联网极大程度释放了中国消费能力，而互联网下一步就必须对中国产业进行改造，要全面提高生产力。

由此，包凡讲到产业互联网。他指出，消费互联网跟产业互联网本质有很大的区别。消费互联网的网络效应相当明显，早期时候经常会花钱买流量，助推发展进程。从战略角度来说，是所谓的唯快不破，最终存留下来就是一些互联网巨头，优势相当明显。

而产业互联网光靠烧钱是烧不起的，每个产业都是独立的战场。产业互联网企业在过了一个拐点以后，成长速度会加快，所以是先慢后快。“互联网的巨头优势，短期在产业互联网里面并不能得到充分的体现。”

在这方面的投资上应该选哪些赛道，包凡提到华兴资本定的几个标准：第一，产业的规模要足够大，从流通的角度来说，至少是上千亿的规模；第二，链条比较长，存在低效的环节。第三，在上下游的环节，玩家是相对分散的。“如果头部企业是低于20%的，这个行业里面应该是有机会。”

包凡进一步概括了华兴资本在产业互联网里面的投资逻辑：

第一，行业要足够大，能够形成供应链的壁垒。投资的企业在供应链上有相对比较强的话语权；第二，希望企业采取新的模式，因为新的模式把整个成本结构做重构，全面改善，从而做出创新；第三，企业团队对所处的行业具备特别深刻的洞见，对行业终局有特别的认知，并且具备丰富的产业资源。

包凡指出，产业互联网很大程度上不光是技术创新，实际上对运营的要求相当重，运营、数据、业务这三方面都是相互驱动，缺一不可。