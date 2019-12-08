Ausdroid评价华为Mate30 Pro：就像泰坦尼克号一样

IT之家12月8日消息 据Ausdroid消息，澳大利亚媒体Ausdroid在对华为Mate30 Pro进行评测之后，对这款手机的系统软件优化、硬件、设计、创新、相机都给予高度的评价，认为这是一款创新力十足的旗舰手机。

报道中称，华为Mate20系列及P30系列销量相当可观，除了中国地区之外，西欧以及澳大利亚对这两款手机的需求强劲，这最终帮助其创下新的销量纪录。但是华为Mate30 Pro的发布会就显得规模很小，尤其是在澳大利亚，还不如不开。

Ausdroid认为之所以这样是因为美方对华为的制裁，没有GMS的华为Mate30 Pro就像是“去见冰山的泰坦尼克号一样”，无论好坏，最终都是要撞冰山沉海的。

对于华为Mate30 Pro的相机、系统及硬件，Ausdroid对这款华为最新旗舰的评价甚高——屏幕表现优秀大小刚好、虚拟音量条创意满满、续航给力、系统流畅、拍照“超级给力，Ausdroid认为是其使用过最好的手机相机之一”。

但是对于华为Mate30 Pro的缺点，Ausdroid就列出了一条，没有GMS。Ausdroid还用了泰坦尼克号打比方，如前文所述。

没有GMS的华为Mate30 Pro，Ausdroid称“就像10年前的功能机”一样，华为App Gallery“相当匮乏，没有可替代的方案”。对于HMS，Ausdroid也持悲观态度，Ausdroid的最终结论是，1599美元的华为Mate30 Pro，除非美国解禁，不然不推荐购买，铁粉另说。