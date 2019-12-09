内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

工信部组织BAT等11家企业召开座谈会，打击电信诈骗

2019/12/9 9:43:24来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月9日消息 据工业和信息化部12月9日消息，根据工信部印发的2019年通信行业防范治理电信网络诈骗重点任务清单和互联网集中清理专项任务清单“两大清单”，全行业积极推进防范治理电信网络诈骗重点工作。为进一步加强互联网企业责任落实，工信部网络安全管理局组织中国互联网协会、中国信息通信研究院和腾讯、阿里巴巴、百度等11家重点互联网企业就网络诈骗治理工作进行研讨交流，进一步强化企业主体责任。

今年7月份，在工信部网络安全管理局指导下，11家重点互联网企业在中国互联网大会反诈论坛签订《防范治理电信网络诈骗责任承诺书》。自签订责任书以来，重点互联网企业按照行业主管部门要求，创新思路，多措并举，积极开展工作，取得了阶段性成效。一是在组织制度方面，进一步明确责任部门，加大人员力量保障，持续完善巡查预警和快速响应机制。腾讯公司专门组建了300人的安全团队，加强对诈骗手法分析和监测处置。二是在技术能力方面，进一步加大技术研发投入，充分利用大数据、人工智能等提升技术能力。阿里巴巴公司通过机器学习分析诈骗脚本，加强精准打击，今年已累计预警高危受害人20余万。三是在清理整顿方面，对手机卡、游戏点卡、充值卡、购物卡等商品开展全面排查，7至10月，京东、拼多多、阿里巴巴等平台及时清理违规商品关联账号6000余个，拦截可疑交易800多万笔。四是在安全评估方面，进一步完善内部防控机制，积极防范新业务安全风险。美团、网宿等企业认真落实安全评估要求，努力实现对诈骗风险的提前防范、提前处置。五是在用户举报受理方面，进一步健全完善举报受理处置流程，建立7*24小时快速处理机制。新浪微博、58同城、百合佳缘等企业按照机制流程，及时响应用户举报，截止目前处置涉诈账号1.5万余个。

工信部网络安全管理局将与有关部门一起，督促指导重点互联网企业进一步落实主体责任，切实加强账户管理、业务管理、平台管理，积极创新方式方法，持续提升技术防范能力，不断巩固治理成效，推动电信网络诈骗防范治理工作再上新台阶。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：电信诈骗

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有