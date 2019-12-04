报告称苹果iPhone 11 Pro会持续收集位置数据，除非彻底关闭服务

IT之家12月4日消息 据外媒AppleInsider报道，周二的一份最新报告显示，即使用户禁用所有应用定位服务，苹果iPhone 11 Pro（iPhone 11也可能）会继续收集和传输位置数据，这种行为可能构成潜在的安全风险。

安全记者Brian Krebs称，iPhone 11 Pro似乎会定期ping其GPS模块，以收集用户位置数据。Krebs在运行最新的iOS 13.2.3系统的iPhone 11 Pro上进行了演示，尽管他手动禁用了“ iPhone设置”中的单个“定位服务”，系统仍继续为某些应用和系统服务收集GPS数据。有趣的是，即使将应用程序的“位置服务”开关设置为“从不”请求上述信息，iPhone 11 Pro仍会搜索GPS数据。

苹果的隐私权政策显示，手机“将以匿名和加密形式定期向附近的Wi-Fi热点和蜂窝塔（在设备支持的地方）发送带有地理标记的位置给苹果，将用于扩充该众包的Wi-Fi热点和手机信号塔位置的数据库。”苹果公司表示，可以在“设置”中分别禁用基于位置的系统服务，但Krebs发现iPhone或iOS会排除某些服务的例外情况。

Krebs解释说，“但是显然，iPhone 11 Pro上有一些系统服务需要位置数据，并且如果不完全关闭位置服务，用户就无法禁用它，因为即使单独禁用了所有使用位置信息的系统服务后，箭头图标（iOS位置服务指示器）仍会定期出现。”

在iOS中，用户可以通过“设置”中的“隐私”>“位置服务”中提供的用户界面启用和禁用系统位置服务。设置非常精细，可以控制第一方和第三方应用程序、基本的iOS服务以及其他Apple功能。这些工具在iOS 13中得到了加强，从而大大增强了用户对数据共享功能的控制，并减少了意外的位置跟踪功能的可能性。

以前，第三方应用程序可以在初始设置时请求持久性设备位置数据，但iOS 13删除了该功能。此外，在“设置”菜单中手动启用始终在线跟踪后，会定期出现一个弹出窗口，提醒用户该设置并提供将其关闭的选项。

但苹果不会对自己的应用程序施加相同的限制，但会在软件用户协议中告知iPhone用户其定位服务惯例。Krebs无法在iPhone 8上复制上述问题，不清楚苹果的iPhone 11是否也有类似的问题。

苹果工程师说：“我们看不到任何实际的安全隐患。” “启用位置服务后，状态服务图标将出现在状态栏中，这是预期的行为。对于在设置中没有切换开关的系统服务，该图标将出现。”

Krebs认为，这种奇怪的问题可能与为支持Wi-Fi 6而推出的新iPhone硬件有关，但这一理论尚未得到证实。

目前，避免iPhone 11 Pro上的GPS间歇性ping的唯一方法是完全禁用“设置”中的“位置服务”。但是，这样做会使许多iPhone功能失效。