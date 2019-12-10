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微软Surface Duo运行Windows系统是什么样子的？

2019/12/10 9:47:07来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月10日消息 据外媒报道，微软早前正式发布了两款全新的折叠设备，分别是运行Windows系统的Surface Neo和运行Android系统的Surface Duo。两款设备外观上有些类似，但一些人对微软Surface Duo运行安卓系统这一点颇为“不爽”。近日有一位微软粉丝就打算设想一下Surface Duo上运行Windows的场景。

据报道，这位名叫哈里·道贤·金（Harry Dohyun Kim）的Windows粉丝进行了一项被称作“Project Meta”的设计，他利用搜集到的一些有关Windows的用户方案进而设计出了一款十分超前的设备，这款“产品”的边框比之前微软在发布会上展示的设备的边框窄得多，他甚至还为自己的方案加入了多种更为未来的功能：这款“产品”平放在桌面上时还可以充当制作音乐的鼓垫等。哈里·道贤·金的方案整体科幻感十足，同时还将Windows系统“加入”到了“新Surface Duo”中，但是这一切也只是一位粉丝美好的愿望。

现实生活中的微软Surface Duo采用安卓系统，系统UI和Windows 10X类似，Surface Duo和Surface Neo将于2020年底发布。

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关键词：微软Surface DuoWindows 10

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