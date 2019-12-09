微软Surface Duo支持现有的Android应用，但仍存在一个缺陷

IT之家12月9日消息 微软的Surface Duo手机和配备Windows 10X的Surface Neo仍需近一年的时间才能与大家见面，但微软已承诺现有的应用程序将可在这些新设备上运行。

不过虽然微软保证现有的应用程序和网络应用程序可以在Surface Duo上使用，但根据微软的说法，除非开发者对现有的软件进行修改，否则现有的Android应用程序和Web网页只能在Surface Duo的一个屏幕上运行。微软目前正积极开发新的解决方案以使现有的网页和应用程序可在双屏设备上正常运行。

尽管当前的应用程序仅可以在一个屏幕上运行，但微软希望开发人员能够积极地对自己的应用程序进行修改以便让用户拥有更好的双屏体验。

开发人员需要使用官方API来调整其应用程序以便用户同时使用两个屏幕，在微软的帮助下，开发人员可以针对Windows和Android双屏设备定制其应用程序。微软目前也正在开发一套新的API以增强当前的应用程序适应最新的双屏设备的能力。

在11月中旬的BlinkOn 11会议上，微软强调了其即将实施有关PWA和网站能够使用“窗口配置”的计划，这将改善双屏设备的网页浏览体验。

“我们认为开发人员可以在这些新设备上针对双屏设备的新特性来优化网页和地图的使用体验。”微软高管Daniel Libby表示。

这将使所有双屏和可折叠设备受益。这些设备还包括即将面世的运行Android的Surface Duo双屏手机和运行Windows 10X的Surface Neo双屏平板电脑。