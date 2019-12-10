为了给Surface Pro X跑分，开发者将游戏移植到ARM64平台

IT之家12月10日消息 近日国外有一名开发者，为了给微软Surface Pro X笔记本电脑进行跑分，他将自己的游戏移植到了ARM64平台。

近年来，ARM系列处理器的性能已显着提高。微软对Surface Pro X配备的SQ1处理器的性能表现出了极大的信心。当然也有人表示怀疑，包括上述开发者Yong-Cheon，作为一名程序员，他称对SQ1处理器的真实性能、Windows 10在ARM上的稳定性以及开发ARM64本机应用程序的环境感到好奇。

由于无法在互联网上找到答案，Yong-Cheon决定自己购买Surface Pro X，将其开发中的游戏移植到ARM64平台并进行基准测试对此，来找到自己想要的答案。

在详尽的基准测试之后，他得出结论：

在一般的CPU操作方面，例如算数、读写内存，SQ1处理器的ARM64性能令人满意。

使用自旋锁时，性能明显低于intel x86。同样，当它在使用多线程的情况下（如使用关键节）环境不佳时，性能也会明显低于x86。

其仍然要比Intel x86慢。除了时钟频率，指令效率仍然低于Intel x86。

但用于笔记本电脑已经足够了（假设运行适用于ARM64的应用程序）。与Intel x86相比，CPU性能不会严重降低。有时它比x86更好。GPU性能尤其令人印象深刻。

目前，高通的GPU驱动程序存在问题，性能和稳定性都是DirectX需要解决的问题。

如果ARM64能有流行的生产力应用程序，它可以提供并不差于x86设备的工作环境。

如果GPU驱动程序得到改善，Surface Pro X能够平稳运行x86游戏。

x86仿真性能明显低于原生ARM64。如果Windows on ARM生态系统必须依靠x86仿真，那就没有前途了。

关于他提到的最后一点，他发现仿真的x86性能只是原生ARM64性能的1/8 ~ 1/3。