iFixit拆解微软Surface Pro X：变得好修了

IT之家11月7日消息 微软在今年10月的年度Surface活动中发布了Surface Pro X以及Surface Pro 7和Surface Laptop 3。在新Surface硬件中，Surface Pro X是最后一个发售的。遗憾的是，Surface Pro X的早期评测并不像微软希望的那样好。

好的一点是，Surface Pro X在有一个方面表现很好，那就是可维修性。今年，微软称Surface设备在可维修性方面变得更好了，iFixit拆解Surface Pro X后发现，确实如微软所言，该设备在可维修性方面获得了6分（满分10），这比以前的Surface Go要更好。

拆解要点总结如下：