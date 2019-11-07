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iFixit拆解微软Surface Pro X：变得好修了

2019-11-7 21:47:06来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月7日消息 微软在今年10月的年度Surface活动中发布了Surface Pro X以及Surface Pro 7和Surface Laptop 3。在新Surface硬件中，Surface Pro X是最后一个发售的。遗憾的是，Surface Pro X的早期评测并不像微软希望的那样好。

好的一点是，Surface Pro X在有一个方面表现很好，那就是可维修性。今年，微软称Surface设备在可维修性方面变得更好了，iFixit拆解Surface Pro X后发现，确实如微软所言，该设备在可维修性方面获得了6分（满分10），这比以前的Surface Go要更好。

拆解要点总结如下：

  • 用户自己可更换的固态硬盘能够轻松升级，无需破坏设备。

  • 使用的螺钉都是标准的Torx紧固件。

  • 许多组件都是模块化的，可以独立更换。

  • （几乎）所有维修都需要拆除显示器，并且不需要加热，但需要小心撬动。

  • 电池牢固地粘在适当的位置，其连接器固定在主板下方，需要完全拆卸才能维修。

  • SSD是真正用户可更换的，仅需要SIM弹出针和T3螺丝刀，无需卸下屏幕。另外，使用的是与Laptop 3中相同的SSD，这意味着更加标准化和更好的第三方支持。

  • 显示屏采用友好的泡沫胶粘剂固定下来，不需要加热或去除溶剂。

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关键词：Surface Pro X

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