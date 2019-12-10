特斯拉Autopilot又追尾，这次撞的是交警

北京时间10日消息，又一辆特斯拉汽车在开启Autopilot功能的状态下撞上了一辆停在路边的紧急车辆，这引发了关于公共道路上自动化技术缺陷的新警告。和此前几次追尾消防车的事故不同，这次事故中的特斯拉撞上的是一辆警车。

上周末，一辆特斯拉Model 3轿车在康涅狄格州诺沃克附近的一条主要公路上撞上了一辆停在路边、打着双闪的警车。碰撞发生在当地时间凌晨零点40分左右。据康涅狄格州警方称，当时这辆高速公路巡逻车正在95号州际公路左中车道停车，帮助一辆抛锚的SUV。

事故发生后，康涅狄格州警方在Facebook上发帖称：“在驾驶车辆时，你必须时刻全神贯注，以确保行车安全。虽然很多车辆具备一些自动驾驶能力，但目前没有任何车辆可以完全自动化或自动驾驶。”

2018年，美国曾发生两起特斯拉追尾消防车事故，引发美国国家交通安全管理局的调查。虽然这些事故没有造成人员伤亡，但引发了人们对高级驾驶辅助技术的使用和局限性的疑问，目前这些技术还很难探测到静止物体。

特斯拉的手册警示称，Autopilot系统并不能很好地处理这种情况：“交通探测巡航控制技术无法探测所有对象，在遇到静止车辆时有可能不会刹车/减速，尤其是在时速超过80公里时，或者你前方车辆变道，前方变成静止车辆或对象时。”

在上周末的事故中，被撞的警车尾部和Model 3的前端受到了“严重”损坏，所幸撞车发生时，被撞警车上的警察正在车外。

这辆特斯拉的司机告诉警方，他的汽车当时开启了Autopilot功能，但他当时没有面朝前方，而是正在看着后座上的狗。