苹果发布 iOS 13.3 / iPadOS 13.3 正式版更新

IT之家12月11日消息 今日凌晨，苹果发布了iOS 13.3 / iPadOS 13.3正式版更新，距iOS/iPadOS 13.2正式版更新已过去一月有余。iOS 13.3 / iPadOS 13.3包括了改进和错误修复，并在“屏幕使用时间”中新增了更多家长控制。

iOS 13.3

iOS 13.3包括了改进和错误修复，并在“屏幕使用时间”中新增了更多家长控制。

屏幕使用时间

新增的家长控制提供了更多通信限制，可限制子女通过电话、“FaceTime通话”或“信息”联系的对象

家长可通过子女的联系人列表管理显示在子女设备上的联系人

股市

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本更新还包括错误修复及其他改进：

在“照片”中修剪视频时可创建新的视频片段

在Safari浏览器中新增了对NFC、USB和闪电FIDO2适用的安全密钥的支持

修复了“邮件”可能无法下载新邮件的问题

解决了Gmail帐户无法删除邮件的问题

解决了可能导致Exchange帐户中邮件显示错误字符以及重复发送邮件的问题

修复了长按空格键后光标可能不移动的问题

解决了可能导致通过“信息”发送的截屏变模糊的问题

解决了裁剪或使用“标记”后的截屏可能不会存储到“照片”的问题

修复了“语音备忘录”录音可能无法与其他音频App共享的问题

解决了“电话”App的未接来电标记可能无法清除的问题

解决了“蜂窝数据”设置可能错误地显示为关闭的问题

修复了“智能反转”启用时“深色”模式无法关闭的问题

解决了部分无线充电器的充电速度可能比预期更慢的问题

iPadOS 13.3

iPadOS 13.3包括了改进和错误修复，并在“屏幕使用时间”中新增了更多家长控制。

屏幕使用时间

新增的家长控制提供了更多通信限制，可限制子女通过电话、“FaceTime通话”或“信息”联系的对象

家长可通过子女的联系人列表管理显示在子女设备上的联系人

股市

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本更新还包括错误修复及其他改进：