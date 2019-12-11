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Windows 7用户死不升级，微软全屏警告

2019/12/11 18:04:05来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家12月11日消息 经过10年的服务，微软将在明年终止对Windows 7 OS的支持。确切信息是，微软将在2020年1月14日之后全部停止支持Windows 7。微软希望个人用户尽快升级到Windows 10才能获得将来的功能和安全更新。微软已经在此日期之前向Windows 7用户发送了升级到Windows 10的通知。

微软今天宣布，它将开始全屏显示警告提醒，该提醒描述了在2020年1月14日终止支持后继续使用Windows 7 Service Pack 1的风险。警告提醒将一直出现，直到你采取某些措施为止。 

微软指出，此警告提醒将仅出现在以下版本的Windows 7 Service Pack 1中：

  • Starter 

  • Home Basic 家庭基础版

  • Home Premium 家庭高级版

  • Professional 专业版 如果你购买了扩展安全更新（ESU），则该通知将不会出现。

  • Ultimate 旗舰版

微软还提到，与Windows 7相关的警告提醒将不会在加入域的计算机或kiosk模式下的计算机上显示。

去年，微软宣布它将在2023年1月之前为企业客户提供付费的Windows 7扩展安全更新（ESU）。Windows 7 ESU将按设备出售，并且价格每年都会上涨。

微软上个月宣布，Windows 7 Extended Security Updates也将适用于中小型企业。

微软上周宣布了一项新优惠，根据该优惠，拥有Windows 10 Enterprise E5，Microsoft 365 E5，Microsoft 365 E5安全性或Windows VDA E5的有效订阅许可证的EA和EAS客户（截至2020年1月14日）将获得Windows 7 Extended免费的一年安全更新。

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关键词：Windows 7Windows 10

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