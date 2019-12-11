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电视剧《庆余年》打击盗播下线高达99%，区块链存证快速锁定盗版源头

2019/12/11 22:13:05来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家12月11日消息 12月9日，电视剧《庆余年》在微博上发布声明，该剧的官方正版授权平台是腾讯视频、爱奇艺。在监控中发现，互联网上有人未经权利人许可擅自通过互联网非法销售、传播电视剧《庆余年》的盗版内容，甚至一些不法分子实施诈骗，对此作出声明，责令侵权方停止侵害，同时也呼吁网友通过正规平台观看，共同抵制侵权盗版等不法行为，维护正常播出秩序，支持正版。

据法制网报道，《庆余年》权利方针对近期国内外主流竞品门户视频网站、短视频平台、社区论坛、搜索引擎、网盘及小网站进行重点监控排查，累计境内全网发现侵权链接55672条，处理侵权链接55458条，下线率达到99.62%，境外网站累计发现侵权链接500条，处理侵权链接468条，下线率为93.6%。

同时，官方声明还称，已经向公安机关报案，追究相关人员的刑事责任。

另外据权利方代表，针对盗播行为，权利方利用系统功能发现先侵权的同时快速取证存证，如针对微博及网盘取证已开始，针对重点大V发布网盘资源进行重点取证，目前已针对30个微博认证账号针对性的做持续取证，推动微博进行封号处理；针对全网盗版泄露情况，联合项目其他相关权利人共同发表抵制盗版的声明文件，呼吁全网支持版权正版化。

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关键词：电视剧盗版

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