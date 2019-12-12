保时捷Taycan Turbo续航低于预期：充满电仅能行驶323公里

IT之家12月12日消息 美国环境保护署（EPA）公布了保时捷首款电动汽车的续航里程估算，该估算值低于大多数人的预期。EPA表示，Taycan Turbo（150,900美元的双电机版本，具有616马力），如果充满电，只能行驶约201英里（约323公里）。这个数字远低于保时捷今年早些时候从欧洲监管机构收到的280英里估算值。

这与奥迪E-Tron的EPA行驶里程估算值（204英里）相当，但明显低于日产Leaf（配备62kWh电池组的版本为226英里）、捷豹I-Pace（234英里）、雪佛兰Bolt（259英里），甚至是最便宜的Tesla Model 3s（标准续航版本为220英里，标准续航Plus版为250英里），尽管Taycan的电池组比所有这些车辆都要大。而且与特斯拉提供的价格更高的车型Model S相去甚远，后者被认为是与Taycan的直接竞争对手。特斯拉顶级规格的Model S现在可以续航373英里（约600公里），而Model X可以达到328英里（约528公里）。

保时捷发言人告诉The Verge，该范围的数字“低于我们的预期”，“但事实就是如此。”

保时捷还发布了一项独立测试的结果，该结果更接近欧洲280英里的估计值。保时捷告诉The Verge，他们没有针对EPA的评估进行此项独立测试。保时捷发言人说：“保时捷是一家汽车制造商，我们经常向第三方公司付款，以进行很多指标的测试。”