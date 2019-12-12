彭博：苹果洽谈以2亿美元购买JDI部分工厂

IT之家12月12日消息 据彭博社报道，苹果公司洽谈以2亿美元购买日本显示器（JDI）位于石川县白山工厂的一部分。

报道还称，为了提高JDI的供货能力，苹果可能继续在明年的iPhone中使用LCD材质屏幕。

日本显示器公司上个月的报告显示，因显示器销售迟滞且重组成本居高不下，该公司连续第11个季度出现净亏损。由于苹果iPhone销售放缓，以及OLED显示屏迟迟未被采用，日本显示器公司过去5年一直处于亏损状态。