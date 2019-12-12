OPPO Find X2爆料：搭载骁龙865，索尼定制传感器，首发全像素全向对焦

据媒体人士新潮电子徐林的消息，在前几天的OPPO INNO Day活动上，透露了一些OPPO Find旗舰的信息，表示，OPPO Find旗舰更新会常态化和规律化，2020年Q1发布，采用骁龙865平台，新品名称应该是OPPO Find X2。

另外，OPPO Find X2将搭载和索尼定制的传感器，首发全像素全向对焦技术（All Pixel Omni-directional PDAF），对焦性能会有大幅度提升。

在屏幕方面，屏幕各方面素质都会有大幅度的提升，这应该会是OPPO历史上最霸道的一块屏幕。

下面是索尼2x2 On-Chip Lens解决方案官方介绍：

手机图像传感器，新的像素构造

2x2 On-Chip Lens(OCL)解决方案，是可以实现高速对焦，高分辨率，高感度，高动态范围的，图像传感器的新技术。

以往的技术，对于横跨4个像素的on chip lens的结构(后述)，有单个像素之间感度存在偏差的重大课题，此次索尼通过对硬件结构的最优化，以及新的信号处理技术，使得同时实现高画质高性能的图像传感器得以研发成功。

像素的构造

图像传感器的每个像素上，都有被称为On Chip Lens的集光镜片。

传统的构造，每个像素上面都有单独的On Chip Lens。而2x2 OCL为相邻的相同颜色的4个像素，共用同一个On Chip Lens。

该全新的构造，对比传统设计有以下的优点

全像素相位差检测

传统的使用专用像素检测相位差的方式，由于这些专用像素本身没有拍照的功能，所以仅可以将部分少量的像素用作相位差检测。

而2x2 OCL的方式，拍照用的像素也可以做相位差检测，即所有像素都可以做相位差检测。

因此，对于较小的被摄体都可以进行高精度的对焦。

相位差检测性能(对焦性能)增强

低光照下的对焦性能

为了在低光照下获得稳定的对焦性能，需要将多个相位差检测像素获取的信息进行加算，用来排除噪声的影响。

如前所述，2×2 OCL中所有的像素都可以检测相位差，可以对更多的信息进行加算，从而获得更稳定的对焦性能。

不依靠被摄体形状和纹理的对焦性能

在传统的相位差检测方式中，由于像素被分割成左右来检测，因此不擅长于水平方向上纹理没有变化的被摄体（例如：由水平方向的边缘构成的被摄体等）。

而2x2 OCL除了左右之外，上下也能检测出，因此在各种场景下都可以利用相位差进行高速自动对焦。

如下图，显示了不同角度边缘的被摄体的相位差检测特性。

Quad Bayer结构的Color Filter排列

通过采用相邻4个像素使用相同颜色的Color Filter的Quad Bayer结构, 满足高分辨率和高感度的需求，且支持高动态范围(HDR)拍照。

高分辨率

使用独自的信号处理功能来变换排列，实现高分辨率拍照。

高感度

相邻的4个相同颜色的像素通过加算读出，可以拍摄出低噪点的明亮的照片和视频。此外通过2×2 OCL的设计以及制造技术，增加了光的利用效率，实现了进一步的感度提高。

高动态范围 (HDR)

通过独自的曝光控制技术以及信号处理功能，可以实时输出HDR。