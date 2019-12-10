微软官方商城周年庆：全场最高优惠4420元，招行24期免息

IT之家12月10日消息 微软中国官方商城周年庆暨双12大促活动12月11日0点即将开启，Surface Laptop 3/Surface Pro 7新品上市、购买套装部分配件8折、以旧换新最高抵扣8939元，Surface Book 2、Surface Laptop 2限时直降最高4420元，Surface/Xbox全场享招行24期免息，学生及教职工9折教育优惠长期有效，有需求的小伙伴千万不要错过：点此前往。

部分活动机型与售价见下：

• Surface Laptop 3新品上市：点此购买

购套餐部分配件8折，Microsoft Complete 限时优惠218元，同系列旧机换购最高折抵7490元。

• Surface Pro 7新品上市：点此购买

购套餐部分配件8折，Microsoft Complete 限时优惠218元，同系列旧机换购最高折抵8939元。

• Surface Book 2最高优惠4420元：点此购买

Surface Book 2（酷睿 i5/8GB/256GB/13.5英寸），￥12068→￥10388、优惠14%；

Surface Book 2（酷睿 i7/8GB/256GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），￥16068→￥13388、优惠17%；

Surface Book 2（酷睿 i7/16GB/512GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），￥19868→￥16488、优惠17%； Surface Book 2（酷睿 i7/16GB/1TB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），￥23958→￥19888、优惠17%；

Surface Book 2（酷睿 i7/16GB/256GB/GTX 1060 6GB/15英寸），￥19378→￥16288、优惠16%；

Surface Book 2（酷睿 i7/16GB/512GB/GTX 1060 6GB/15英寸），￥22888→￥18988、优惠17%；



Surface Book 2（酷睿 i7/16GB/1TB/GTX 1060 6GB/15英寸），￥25808→￥21388、优惠17%。

• Surface Laptop 2最高优惠1370元：点此购买

Surface Laptop 2（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金），￥11968→￥10488、优惠12%；

Surface Laptop 2（酷睿 i7/16GB/512GB/典雅黑/亮铂金/灰钴蓝），￥16458→￥15088、优惠8%；

• Surface Pro 6单主机最高优惠1120元：点此购买

Surface Pro 6（酷睿 i5/8GB/128GB/亮铂金），￥7008→￥6546、优惠7%，加专业键盘盖￥7320、优惠8%，加特制键盘盖￥7480、优惠8%；

Surface Pro 6（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑），￥8958→￥8188、优惠9%，加专业键盘盖￥8962、优惠10%，加特制键盘盖￥9122、优惠10%；

Surface Pro 6（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金），￥11508→￥10388、优惠10%，加专业键盘盖￥11162、优惠11%，加特制键盘盖￥11322、优惠11%。

• Surface Go：点此购买