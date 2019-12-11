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快速搜索来了，微软Windows 10版本2004预览版19041推送

2019/12/11 21:37:10来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家12月11日消息 今天微软推送了Windows 10 20H1快速和慢速预览版19041系统更新，即Windows 10版本2004迎来了新的更新。

下面是更新内容：

快速搜索更加国际化

上个月，微软宣布了“搜索主页”中提供的新的“快速搜索”功能，该功能可以使用户快速轻松地找到Web答案和结果。今天，微软很高兴与你分享这种体验现在已经从EN-US扩展到：

  • 澳洲：英文

  • 加拿大：英文和法文

  • 中国：中文（简体）

  • 法国：法语

  • 德国：德语

  • 印度：英语

  • 意大利：意大利文

  • 日本：日语

  • 墨西哥：西班牙语

  • 西班牙：西班牙文

  • 英国：英文

  • 美国：英语

使用“快速搜索”可以找到有关天气、热门新闻、历史上的今天、新电影以及偶尔出现的季节性主题或有趣的测验的信息。根据你所处的市场，你会看到其中两个到四个选项。

要尝试任何或所有这些搜索，请单击任务栏上的搜索框，或按Windows Logo + S打开“搜索主页”。是否需要其他搜索的答案和结果？只需键入要输入搜索内容，即可快速轻松地获取所需的信息。

注意：这是服务器端的更改，目前正在推送中，将会在受支持的市场中，从版本1809到20H1内部版本的用户看到。

PC的常规更改，改进和修复

  • 桌面右下角的Build水印不再包含在此版本中。但这并不意味着已经完成了…

  • 修复了一个问题，该问题导致在升级到最新版本时，内部人员遇到回滚的次数增加（错误代码0xc1900101）。

  • 修复了来自最近版本的问题，该问题在尝试登录设备上的辅助帐户时可能导致崩溃。

  • 修复了在某些Office应用程序中使用日语IME时可能导致使用重新转换时不显示候选窗口的问题。

  • 修复了一个问题，如果在打开“公共文件对话框”后将其闲置，则可能导致Win32应用程序出现CPU使用率意外增加的情况。

已知的问题

  • 由于某些Insider Preview版本和某些版本的BattlEye反作弊软件之间的操作系统更改，BattlEye和Microsoft发现了不兼容问题。为了保护可能在其PC上安装了这些版本的内部人员，对这些设备应用了兼容性保留，以防止受到影响的Windows Insider Preview版本。

  • 尝试安装新版本时，微软正在调查有关更新过程暂停较长时间的报告。

  • 微软正在调查有关某些外部USB 3.0驱动器在连接后未响应Start Code 10的报告。

  • 微软正在调查“优化驱动器”控制面板的报告，错误地报告了优化，这从未在某些设备上运行。

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关键词：Windows 10微软

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