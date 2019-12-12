苹果供应商JDI获8.3亿美元救助资金，苹果另出资2亿

北京时间12月12日晚间消息，据国外媒体报道，苹果公司供应商、日本显示面板制造商Japan Display Inc（JDI）今日宣布，将从日本资产管理公司Ichigo Asset Management获得高达900亿日元（约合8.3亿美元）的资金支持。

根据最新的方案，Ichigo Asset Management将与苹果公司，以及台湾地区代工厂商纬创集团（Wistron）联手救助陷入窘境的JDI。据两位知情人士称，苹果公司对JDI的支持承诺让其他潜在投资者感到放心。其中一位知情人士称：“这是一次信任投票。”

据悉，苹果已经同意缩短付款期限，并向JDI投资2亿美元。今年10月就有报道称，苹果将通过缩短付款期限的方式，进一步支持其屏幕供应商JDI。

JDI今年4月曾宣布，将从中国投资方和公司股东获得1170亿日元（约合11亿美元）的注资。其中，中国投资方为嘉实基金（Harvest Fund）和台湾地区触控面板厂商宸鸿科技（TPK Holding），他们将通过购买股票和债券的形式对JDI投资800亿日元（约合48亿元人民币）。

但9月底有报道称，中国投资方已经放弃了投资JDI的计划。但JDI随后表示，正在寻求一笔至少500亿日元的融资交易，有望在10月底敲定。其中包括苹果的2亿美元投资。

当前，JDI约60%的营收来自于苹果。苹果之前很少救助陷入困境的供应商，而此次之所以力挺JDI，是因为JDI陷入窘境在很大程度上是因为iPhone销量低迷所致。

作为iPhone手机屏幕的长期供应商，JDI早在2015年曾与苹果公司达成一项协议，在日本建立一家新工厂，为苹果的产品生产LCD面板。这是一个非常昂贵的项目，花费了JDI约15亿美元的资金。但四年后的今天，苹果不断变化的命运使JDI陷入困境。