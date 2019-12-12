通用旗下共享汽车CEO暗示将提供低成本共享乘车服务

12月12日讯，据路透社消息，通用汽车旗下自动驾驶汽车公司Cruise首席执行官丹•安曼（Dan Ammann）周三表示，打算“以极低的成本”提供共享乘车服务，作为最终“超越汽车”计划的一部分。

丹•安曼（Dan Ammann）在一篇标题为“我们需要超越汽车”的博文中写道，要“在交通方面做出数量级而非增量级的改善，我们需要在各个方面建立优于现状的替代方案。”Cruise的使命是“通过以极低的成本提供令人惊叹的体验，使共享的乘车方式更具吸引力，从而减少拥堵。”

博文并没有提供更多细节，Cruise表示，1月21日，将在旧金山举行的活动上提供更多细节。Cruise此前宣布与本田汽车公司合作，开发一款专用于共享出行的自动驾驶汽车。本田是Cruise的主要投资方。

今年5月，Cruise经过一轮11.5亿美元的融资，估值达到190亿美元。今年早些时候，丹•安曼取消了在年底推出Cruise机器人出租车服务的目标。通用汽车的竞争对手福特汽车公司（Ford Motor Co.）及其开发合作伙伴阿尔戈艾（Argo AI）计划于2021年底在美国推出商用共享的自动驾驶汽车。Waymo已经与Lyft合作，在亚利桑那州提供共享出行服务。