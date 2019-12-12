2900元秒没，小心微信亲属卡诈骗！

IT之家12月12日消息 据微信官方消息，如果你不熟悉微信亲属卡，很可能会被其中的套路弄晕而上当受骗。今年受害人杨女士此前未使用过微信的亲属卡功能，不了解产品的属性和使用规则，被坏人钻了空子，合共损失了2900元。

去年6月份，微信新增了亲属卡功能。简单来说，微信亲属卡可以理解为一项代付绑定服务，功能上类似于银行信用卡的副卡。用户在微信上给父母、子女等开通(赠送)亲属卡后，当他们使用该卡时，消费资金将自动从你(代付方)的支付账户中扣除，也就是说：他下单，你买单。

开通（赠送）亲属卡即可代使用方进行支付，亲属卡的每月消费额度由代付方设置，最高可设置3000元/月。

而现在有骗子利用了这一点进行了支付诈骗。

案例回顾

回顾前面杨女士的案例，骗子先是以租客的身份接近杨女士，表露出自己的租房意愿，并提出先下定金以表诚意。

随后，骗子在微信上给杨女士发送一张额度为3000元亲属卡。杨女士看到“3000元”“待领取”等字样，当即对号入座，以为收到了对方微信转账，随即点开领取。但因为她不知道亲属卡的性质，所以收到之后一直没有使用。

▲微信亲属卡的领取提示确实与微信转账接近，但仔细看上面的文字和图标都与转账信息无关。

后来，骗子假借“亲属卡不好用”为由提出要更换支付方式，杨女士本来就不了解亲属卡功能，自然就同意骗子的提议，并且在对方的指引下，回赠了一张3000块额度的亲属卡。

按照杨女士的理解，她是将“租客”之前订金原路退回，但实际上，她不但从未收到过这笔钱，而且还给了对方用她的钱消费的权限。当她醒悟过来时，骗子已经拿着亲属卡，从她的账户里花掉了2900元，而原先骗子发来的那张亲属卡也已经失效。

从这起案例来看，用户可能初次接触亲属卡功能时存在一些误解，而骗子往往就是抓住了这些误区给受害人下套。

官方详解常见误区

首先，亲属卡的开通只是绑定了使用方和代付方之间的关系，因此不能简单地将赠送亲属卡视为一种支付手段。

其次，亲属卡上显示的数字是消费额度，而不是到账资金，与微信红包、转账功能有本质区别。

此外，亲属卡开通后，双方随时都可以进行解绑操作，可以理解为“撤回”，这也解释了为什么骗子给受害人发送的亲属卡之后无法使用的原因。

最后，目前亲属卡是不支持提现和转账的，只能作消费用途。所以很多受害人在收到亲属卡时都无法第一时间提取资金，给骗子留出了解绑的时间。

微信提醒，亲属卡的使用要回归他的属性，是让用户给亲属开通使用的，而不是随便赠送给街上的陌生人。这里面牵涉到一定开放权限问题。

下面是微信亲属卡介绍：

一、什么是亲属卡

用户可通过在微信上给父母、子女等开通（赠送）亲属卡，对方消费时由你来代付。

在使用亲属卡消费时，消费资金将自动从代付方的支付账户扣除。代付方可设置亲属卡的每月消费额度上限，每月自动延续。

二、如何开通（赠送）亲属卡◾可选择为父亲、母亲、子女等开通（赠送）亲属卡

◾开通（赠送）亲属卡即可代使用方进行支付，亲属卡的每月消费额度由代付方设置，最高可设置3000元/月。开通亲属卡后，代付方可根据自身意愿对额度进行修改或解绑亲属卡。代付方和使用方在开通、使用、修改、解绑亲属卡期间产生的纠纷由双方自行解决。

◾亲属卡消费资金将从代付方的账户扣除，系统将根据代付方的使用习惯推荐优先扣款方式，可自行切换。如优先扣款方式扣款失败，将按顺序尝试使用其他支付方式完成扣款。

三、亲属卡可在哪些支付场景使用

亲属卡目前可用于大部分支持微信支付的消费场景，暂不支持转账、理财使用。

四、如何解绑亲属卡

亲属卡代付方可在亲属卡管理界面操作解绑，亲属卡使用方也可在银行卡列表查看操作解绑。