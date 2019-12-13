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尴尬！微软再次向Windows 10用户提供了错误的更新

2019/12/13 5:58:01来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月13日消息 据外媒报道，早在十月分微软就曾向所有人发布了Autopilot Windows 10系统补丁，微软很快意识到自己的错误并在后期撤消了更新。有消息称微软再次犯了同样的错误，其于12月10日向所有人推出了另一个Windows 10 Autopilot更新“KB4532441”。

有用户在论坛上报告说，此更新已发布到Windows 10的消费者版本，当用户检查更新时会立即显示此更新，即使成功安装后也会反复提供。微软已经确认该错误并发步了官方声明以撤销该更新：

微软表示，此更新可通过Windows Update获得但官方删除了它，因为它的提供方式不正确。当Windows Autopilot被部署注册或配置设备时，设备安装程序会自动将Windows Autopilot更新到最新版本。

注意：对Windows 10设备提供的Windows Autopilot无效。如果为您提供了此更新并且用户不使用Autopilot，那么安装此更新并不会影响使用，Windows Autopilot更新本不应提供给Windows 10 Home。

尽管Microsoft表示此更新不会对用户的PC产生负面影响，但是用户仍然可以卸载该补丁，而那些删除了该更新的人则没有遇到任何问题。

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关键词：微软Windows 10

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