腾讯官方盘点微信9年，张小龙的下一个动作在哪里？

2011年1月21日，微信诞生，很快就将迎来它9岁的生日。2014年开始，每年12月或次年的1月，微信公开课PRO版又都会如期而至。很多人会关注微信下一个动作在哪里？现在腾讯官方带来了微信9年的盘点，回顾过去发现微信都走过了哪些路。

2014年12月11日

2014年，微信发布新版本，滴滴打车接入微信；2月，微信红包横空出世，添了新的年味；3月，微信支付功能开放。那一年，公众号文章新增阅读数，底部还可点赞。

12月11日，微信公开课PRO版第一次与世界见面。微信所有涉及开放的产品线第一次联袂登台。除服务号、订阅号外，首款企业级产品——企业号，正式推出；这次张小龙第一次提到，微信希望搭建一个生态系统，所有的考虑都会基于一个前提，就是用户价值第一。

三个月后，羊年春晚，微信“摇一摇”过春晚。

那一场全民狂欢，摇一摇总次数超过110亿，峰值高达8.1亿次/分钟，摇出了5亿红包。那一年，有微信红包才叫过年。

2016年1月11日

2016年1月10日，一张图在朋友圈刷屏。

这是当年PRO版的一个签到H5，留下最戳心的一个问题：你的第一个微信好友是谁？你们现在还联系吗？访问量高到几乎挂掉。

第二天，公开课PRO版上，张小龙在第一次对外的公开演讲上说到这个事，感叹在巨大量级下，小小的疏漏都可能被放大很多很多次，平台规则、接口、系统需要更谨慎严格。

这次，他娓娓道来微信的4大价值观，让人印象最深刻是，他说，好的产品应该用完即走。

那一年，他说了很多，更提到APP的推广成本太高，可以让更多APP有一种更轻量的形态，微信正在开发“应用号”。

对，这就是小程序的前身。

2016年12月28日

2016年，5月20日，红包上限520。

全年只此一天，只能帮你到这里。同年，“应用号”成为了“微信小程序”，9月21日正式内测。微信公开课PRO版现场，张小龙宣布，微信小程序将于1月9日正式上线，这一次他现场回答了大家对于小程序最关心的问题。

对他来说，写一个能运行程序的程序，是很有意思的事情。也是那一年，微信春节摇红包的历史使命完成，微信也明确了自己的工具使命，帮助用户用最高效的方法完成它的任务。

2017年1月9日，微信第一批小程序正式低调上线。同月上线的还有，面对面红包。5月，一些人的微信里有了实验功能“看一看”和“搜一搜”。

年底，微信突然开放了小游戏，启动页推荐了“跳一跳”。

一个尝试的demo，突然成为有史以来用户规模最大的游戏之一，大大超出预期。

2018年1月9日

2018年1月，又是广州，微信公开课PRO版。天很冷。却有4000多人聚集场馆——玩“跳一跳”。967分，张小龙本人拿下全场最高。

他笑了，“今天没有发挥好，我最高纪录有6000多分。”他跟大家聊，因为好产品会说话，游戏因为简单，让你可以拥有一个面对自己，一个最个人的时刻，玩好一个小游戏，反而是一个非常正经的事。

而去年提到的“用完即走”也迎来了它的后半句“走了还会回来。”

2018年，微信有了乘车码，扫码过闸不带公交卡。2月，微信全球用户月活数首次突破10亿大关。同年，微信7.0版发布，迎来4年来最大的一次改版。地球不见了，来了一朵花。

配乐是leonard cohen的《In my secret life》。

网友戏称史上最文艺开屏音乐。同时带来了“视频动态”，你熟悉的“点赞”变成了“好看”。

2019年1月10日

又有人吐槽这个版本，于是2019 微信公开课PRO现场，你听到小龙说，“每天有5亿人在吐槽，有1亿人想教我做产品.....不过我都习惯了（搓手）。”

这一次，他在现场整整聊了4个小时，严重“拖堂”。一聊，微信8年。有对微信新版本的感受，有他关于做微信的两个原动力--做最好的工具和让创造价值的人体现价值、有关于小程序、小游戏未来的思考、以及关于社交、AI、阅读的看法等等。那一晚，千人的场馆很安静，听他慢慢讲述。微信很多功能，也体现了它的细水流长。

2019年2月，微信亲属卡默默上线。“父母消费，我买单”变成新年最温暖的礼。2019年10月，“通过手机号转账”功能上线，不加好友，也可转账。

这年，你发现，“好看”变成了“在看”。

2020年1月9日

2020年的PRO又要来了，这一次，微信又会带来什么？据说