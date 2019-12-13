为减少亏损，WeWork正评估全球约100幢租赁大楼交易

北京时间12月13日午间消息，据外媒报道，WeWork正在对全球租赁交易进行评估，涉及大约100幢大楼，其中部分交易可能会撤销，因为公司想减少亏损。

评估牵涉到大约100幢租赁大楼，这些大楼占WeWork全球租赁总量的10-15%，当中一些交易可能会取消。评估之后到底会有多少交易取消呢？现在还不清楚。交易撤销可能还会导致员工被裁。上个月，WeWork已经裁减2400名员工，占全球员工19%。截止6月30日，WeWork有员工12500人。

10月份，软银入主WeWork，掌握控制权，之后WeWork便采取各种措施削减成本，希望能快一点扭亏。在与软银达成交易之前，WeWork的资金已经告急。2019年上半年，WeWork亏损9亿美元，还背上长期租赁债务179亿美元。

11月份，软银CEO孙正义接受采访时曾告诉投资者，WeWork的一些租赁合同成本高昂，在未来3-4年，WeWork不能再增加新办公室，公司还要剥离一些亏损业务。

WeWork新闻发言人称，公司正在对全球运营进行广泛评估，租赁评估只是其中一部分。新闻发言人还说：“获得盈利性增长是公司计划的一部分，我们说过将会对全球运营和资产进行深入评估，以求提升绩效，优化不动产组合。在评估过程中，为会员提供服务仍是我们的首要任务，只有少量开放网点会受到影响。”