免于涨价：美中贸易协议让苹果iPhone等产品获关税豁免

IT之家12月13日消息 据外媒报道，由于今天早些时候美国同中国签署了临时贸易协议，此举也使得苹果免于提高某些受欢迎的产品（包括iPhone）的价格。

据彭博社援引Wedbush证券分析师Dan Ives的言论报道，苹果顶配版本的iPhone机型可能会被征收15%的关税，这意味着如果没有达成交易，基本款的iPhone 11 Pro的价格将上涨约150美元。这项关税原定于12月15日生效，并将影响iPhone，iPad和MacBook系列以及其他产品。

彭博社报告中提到：“这是一份美国政府给苹果公司的圣诞节礼物。”“一旦这项关税通过，对于苹果公司来说将会是一个很大的挑战，可能对假日购物季以及供应链产生重大影响。”苹果公司拒绝置评。

尽管苹果公司一直在制定应急战略以将制造业转移到印度和越南等其他市场，但首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）反复向美国政府游说以免除苹果产品可能需要的新关税或协议。

彭博社报道，苹果还承受着Apple Watch，AirPods，iMac台式机和HomePod扬声器关税的冲击。但是作为临时贸易协议的一部分，这些可能会被撤消。到目前为止苹果尚未提高其任何产品的价格，但分析人士认为，这样做或进一步削减成本，特别是在定于周日生效的新一轮谈判之后将对其利润产生明显的负面影响。