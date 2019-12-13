内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

免于涨价：美中贸易协议让苹果iPhone等产品获关税豁免

2019/12/13 14:33:39来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月13日消息 据外媒报道，由于今天早些时候美国同中国签署了临时贸易协议，此举也使得苹果免于提高某些受欢迎的产品（包括iPhone）的价格。

据彭博社援引Wedbush证券分析师Dan Ives的言论报道，苹果顶配版本的iPhone机型可能会被征收15%的关税，这意味着如果没有达成交易，基本款的iPhone 11 Pro的价格将上涨约150美元。这项关税原定于12月15日生效，并将影响iPhone，iPad和MacBook系列以及其他产品。

彭博社报告中提到：“这是一份美国政府给苹果公司的圣诞节礼物。”“一旦这项关税通过，对于苹果公司来说将会是一个很大的挑战，可能对假日购物季以及供应链产生重大影响。”苹果公司拒绝置评。

尽管苹果公司一直在制定应急战略以将制造业转移到印度和越南等其他市场，但首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）反复向美国政府游说以免除苹果产品可能需要的新关税或协议。

彭博社报道，苹果还承受着Apple Watch，AirPods，iMac台式机和HomePod扬声器关税的冲击。但是作为临时贸易协议的一部分，这些可能会被撤消。到目前为止苹果尚未提高其任何产品的价格，但分析人士认为，这样做或进一步削减成本，特别是在定于周日生效的新一轮谈判之后将对其利润产生明显的负面影响。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果iPhone 11 Pro Max蒂姆·库克

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有