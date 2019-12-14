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分析师表示明年苹果iPhone 5G手机销量可能令人失望

2019/12/14 9:00:19来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家12月14日消息 Loup Ventures的执行合伙人Gene Munster表示，受美国5G网络覆盖范围等因素，明年苹果iPhone 5G手机销量可能令人失望。

当涉及到新一代网络这一领域，苹果公司并没有第一时间跟进；3G网络时代2008年苹果才推出支持该网络的iPhone手机；首款支持4G的苹果iPhone手机是2013年发布的iPhone 5，距离第一款4G手机发布已经有两年多了。目前T-Mobile已在美国全国范围内建立了5G网络，而其他运营商正在逐步扩大其5G覆盖范围，但现在还没有兼容5G的苹果iPhone手机出现。

Loup Ventures的执行合伙人Gene Munster表示，这不是苹果的问题，苹果手机将在5G上发挥巨大作用，但是网络的推广覆盖还需要一段时间。Munster表示，2020年苹果iPhone 5G手机的销量将令投资者失望。

此前Verizon首席执行官汉斯·韦斯特伯格（Hans Vestberg）在2018年夏天表示，到2024年只有约50%的美国人拥有5G手机。Piper Jaffray在9月份的调查结果表明，有23%的人会升级到5G的苹果手机。关于5G手机的推广，目前主要任务落在运营商的肩上。

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关键词：苹果iPhone5G

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